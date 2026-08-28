乐清发布 2026-08-28 10:50:51

8月27日，乐清市委书记戴旭强督查防汛防台工作。

8月27日，乐清市委书记戴旭强督查防汛防台工作。他强调，要认真贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，坚持人民至上、生命至上，牢固树立“一个目标、三个不怕、四个宁可”防汛防台理念，立足“从最坏处着眼、做到顶格防御、打足提前量”，抓实抓细各项举措，全力以赴筑牢防汛防台风防线。

虹桥镇横山村避灾安置点已安置80余人，大家或享受志愿理发服务，或互相谈天，一派温馨。戴旭强实地察看转移群众的生活保障情况，并与驻村干部和群众亲切交流，详细询问安置点的物资配备、秩序管理和服务保障。他指出，避灾安置点不仅要提供基本生活保障，更要注重精神关怀，确保群众“安下心来”，待台风警报解除后再有序返回。

随后，戴旭强一行来到乐虹平原防洪东排工程现场，实地察看虹桥流域东向分洪控制性工程进水端节制闸运行情况。南阳隧洞作为工程的重要组成部分，除了连接虹桥平原河道和南岳北片河道排涝入海外，同时还兼顾连通南岳、港区和虹桥镇交通功能，当前已处于封道状态。戴旭强仔细询问工程泄洪能力、历史最高水位和当前水位数据，并了解泄洪通道的相关情况。戴旭强指出，水利工程是防汛防台的关键屏障，水利等部门及属地要科学制定预案，加强汛期河道巡查和调度，确保行洪畅通、关键时刻发挥应有作用。

戴旭强强调，当前已进入防汛防台关键期，要始终保持高度警惕，坚决克服厌战情绪和侥幸心理，聚焦地质灾害隐患点、低洼易涝区、在建工地等重点部位，深入开展隐患排查整治；把人员转移作为重中之重，确保应转尽转、不漏一人；配强配齐应急力量和物资，确保关键时刻拉得出打得赢；广泛宣传防台信息，及时发布预警，切实增强群众自我防范意识，形成全社会防御台风的强大合力。

来 源：乐清发布

原标题： 戴旭强督查防汛防台工作

记者 张孟涛/文 刘言勇/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com