鹿城区委书记张崇波指挥调度18号台风“沙德尔”防御应对工作

鹿城发布 2026-08-27 09:28:00

8月26日晚，在全市指挥调度18号台风“沙德尔”防御应对工作会议后，鹿城区第一时间召开续会，对防汛防台工作进行再细化、再压实。

8月26日晚，在全市指挥调度18号台风“沙德尔”防御应对工作会议后，鹿城区第一时间召开续会，对防汛防台工作进行再细化、再压实。鹿城区委书记张崇波强调，要坚决贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述、对西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害作出的重要指示精神，全面落实省市部署要求，确保实现“一个目标”、守牢“三条底线”，用最坚实的防线守护城市安宁、百姓平安。

张崇波指出，当前已进入台风“沙德尔”防御决战决胜期，全区上下要严阵以待、严防死守，坚持关口前移、源头防控，做好往期复盘、做足预警预案，进一步拔高标杆、升级措施，对照“八张风险清单”，逐领域过筛、逐链条排查、逐点位整治，将监测预警的触角延伸至每一个角落，以人防与技防相结合的方式织密监测网络，牢牢把握防汛防台工作主动权。

张崇波强调，要做到心中有底，坚决摒弃经验主义、惯性思维，高效运行“1833”联合指挥体系，全面激活基层防汛防台应急小单元，认真落实好“五停”举措，确保思想无盲区、责任无空档、行动无延误。要坚决应转尽转，按照“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”要求，做到挨家挨户通知、一对一对接、点对点闭环，对心里不托底的区域坚决果断扩面转移，绝不犹豫、绝不迟疑，注重人文关怀、情理交融，让群众转得安心、安置舒心。要强化风险排查，密切关注风情、雨情、水情变化，实时掌握地质灾害、危旧房、低洼易涝区等隐患点变化，紧盯涉水涉渔、山塘水库、旅游景区等重点部位，加密巡查频次，实行全时段监测、全覆盖排查、全链条管控，特别要高度警惕多轮强降雨可能引发的山洪、泥石流等次生灾害，严防大风引发的高空坠物、树木倒伏、管线破损等安全隐患，精准预置应急抢险救援力量，推动党员干部迅速下沉基层、沉到一线、驻守点位。

鹿城区领导何占宇、陈久喜、张伟等参加会议。

来 源：鹿城发布

原标题： 张崇波指挥调度18号台风“沙德尔”防御应对工作

记者 林婷玮 戴武杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com