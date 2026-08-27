文成县委书记杨德听督导检查台风“沙德尔”防御应对工作并主持召开视频调度会

文成发布 2026-08-27 10:28:54

8月26日下午，文成县委书记杨德听赴乡镇督导检查今年第18号台风“沙德尔”防御应对工作并主持召开视频调度会，强调要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述以及对西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害作出的重要指示精神，坚持人民至上、生命至上，树牢底线思维、极限思维，以高度的政治责任感和极端负责的态度，抓实抓细台风防御应对各项措施，全力守护人民群众生命财产安全。

8月26日下午，文成县委书记杨德听赴乡镇督导检查今年第18号台风“沙德尔”防御应对工作并主持召开视频调度会，强调要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述以及对西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害作出的重要指示精神，坚持人民至上、生命至上，树牢底线思维、极限思维，以高度的政治责任感和极端负责的态度，抓实抓细台风防御应对各项措施，全力守护人民群众生命财产安全。文成县领导范学序、郑宁参加。

杨德听在云江敬老院察看物资储备和安全管理等情况

杨德听先后来到双桂乡桂西村地质灾害隐患点、城门山塘、巨屿镇金飞避灾安置点、云江敬老院、珊溪镇百万山水库等地，实地察看风险防范及处置、安置点物资储备管理、水库库容调度和巡查值守等防汛防台准备工作情况，并针对当前隐患排查整治、群众转移安置等工作中存在的薄弱环节，现场提出具体要求。

在随后召开的视频调度会上，文成县防指办、文成县气象局、文成县水利局、文成县资规局、人员转移专班等汇报了整体防御应对重点工作推进、台风“沙德尔”发展动态预测、山塘水库河网以及小流域山洪防御、地质灾害风险管控、人员转移等情况。与会人员作了交流发言。

杨德听强调，台风“沙德尔”逐渐靠近，预计将出现“风雨潮三碰头”叠加风险，防汛防台形势复杂严峻。要绷紧思想之弦。深刻认识台风防御工作的长期性、严峻性，克服连续作战产生的疲惫厌倦情绪，从最不利情况出发、做最充分准备，全力以赴打赢台风防御攻坚战。要强化研判调度。统筹气象、水利、资规等部门监测资源，精准开展台风路径、风雨强度、地质灾害风险预测预警，确保风险早发现、早研判、早处置。要抓实转移抢险。扎实做好大规模人员转移安置各项准备工作，全面梳理转移人员、重点场所、应急物资等各类清单，提前做好极端险情下抢险救灾应急处置预案，确保突发情况快速响应、高效处置。要梯次实施“五停”。紧盯在建工地、景区景点、公共交通等重点领域、关键点位，全面关停风险场所，最大限度降低台风灾害风险。要兼顾安全生产。坚持防汛防台与安全生产一体部署、一体推进、一体落实，深入排查整治各类安全隐患，避免因台风天气引发安全生产事故。要加大宣传引导。全方位、多渠道开展防汛防台安全知识宣传，普及台风避险、山洪防范、应急自救等知识，提升群众防灾避险意识和自救互救能力。要压实工作责任。严格落实防汛防台责任制，层层传导压力、逐级压实职责，强化督导检查，严肃工作纪律，确保各项防汛防台举措落地落细、见行见效。

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原标题： 杨德听督导检查台风“沙德尔”防御应对工作并主持召开视频调度会

记者：夏季 鹏鹏 晓强 朱伟 坚坚 友汉

本文转自：温州新闻网 66wz.com