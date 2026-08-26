洞头区防御应对第18号台风“沙德尔”动员部署会召开

洞头发布 2026-08-26 18:56:00

8月26日，洞头区召开防御应对第18号台风“沙德尔”动员部署会。

8月26日，洞头区召开防御应对第18号台风“沙德尔”动员部署会。洞头区委书记何莉平强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，全面落实省、市部署要求，牢固树立“一个目标、四个宁可”理念，坚持人民至上、生命至上，充分运用防御“巴威”“白海豚”台风实战经验，坚决守住“三条底线”，全力打好打赢台风“沙德尔”防御硬仗。

何莉平指出，今年第18号台风“沙德尔”正向我区逼近，台风强度高、风圈范围大，移动速度快，可能带来“风雨浪潮四碰头”叠加风险，防御形势更为严峻。全区上下要发扬连续作战精神，坚持“从最坏处着眼、做到顶格防御、打足提前量”工作要求，用万无一失的坚决态度和一失万无的底线思维，以工作的确定性应对风险的不确定性，坚决打赢应对台风“沙德尔”的大战大考。

何莉平强调，工作务必细之又细，坚决把“沉下去、转到位、停下来、调控好、管得牢、氛围浓”18字和“思想要更重视、准备要更充分、措施要更硬实、工作面要更宽、力量投入要更大”五个更等工作要求贯穿防汛防台全过程各方面。把“沉下去”落实到位，严格落实区领导包乡、乡领导包村、村干部包户、责任到人包保体系，推动力量层层下沉，提升“岛自为战、乡自为战、村自为战”能力，众志成城做好防汛防台工作。把“转到位”落实到位，把“人员安全”作为第一要务，严格落实“三提前”“三必须”硬要求，加强避灾安置点物资供给和安全保障，用心用情提供暖心服务，确保人员“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”。把“停下来”落实到位，切实强化底线思维和风险意识，梯次实施“五停”工作，全力保障人民群众生命财产安全。把“调控好”落实到位，加强山塘水库巡查排摸、落实加固措施，完善应急预案，高度关注重点点位，提升内涝处置能力。把“管得牢”落实到位，抓好海上防台，逐港逐船检查，确保所有渔船全部在港、人员全部上岸；分级分类落实景区游客、交通运输、在建工程、重点行业等管控措施，确保不留盲区死角；对照“八大清单”全量排查风险，严防地质灾害、城镇内涝等风险隐患。把“氛围浓”落实到位，以“两直一白”方式滚动发布台风动态和防灾避险提示，加大台风、强降雨预警防范知识和避险减灾常识的宣传力度，为合力打赢防汛防台大仗硬仗做足准备、造浓氛围。

何莉平要求，洞头区上下要迅速进入迎战应战状态，以台风正面登陆的最坏打算，坚决克服侥幸心理和麻痹思想，把全部精力、所有重心都投入到防汛防台各项工作中。要高效运行“1833”体系，区防指办会同气象、资规、水利、海事等单位要实时跟踪台风动向，精准研判台风移动路径、加密监测、滚动播报，做到多报、早报、快报；各街道（乡镇）压紧压实属地责任，严格执行24小时值班和领导带班制度；各职能部门同步完善配套防范举措，救援队伍和各类应急力量要提前布防，确保随时拉得出、扛得住，坚决筑牢防御台风“沙德尔”的安全屏障。

来 源：洞头发布

原标题： 全区防御应对第18号台风“沙德尔”动员部署会召开

记者：叶青青 沈灿辉

本文转自：温州新闻网 66wz.com