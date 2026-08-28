平阳县委书记孟晓斌检查督导防汛防台工作

平阳发布 2026-08-28 10:50:52

8月27日，平阳县委书记孟晓斌前往鳌江、海西等地，检查督导防汛防台工作，看望慰问坚守一线的基层党员干部和志愿者。

8月27日，平阳县委书记孟晓斌前往鳌江、海西等地，检查督导防汛防台工作，看望慰问坚守一线的基层党员干部和志愿者。他强调，要认真学习贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和对西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害作出的重要指示精神，严格落实省、市部署要求，牢固树立“一个目标、四个宁可”理念，抓实抓细防汛防台各项措施，全方位筑牢安全度汛坚固屏障，坚决守住“三条底线”，全力守护人民群众生命财产安全。

孟晓斌首先来到鳌江镇古鳌头学校避灾安置点，仔细察看场所管理、物资储备及人员转移安置情况。他指出，避灾安置点是守护群众安全的“避风港”，要严格落实规范化管理，完善生活保障和暖心服务，确保转移群众住得安心、吃得放心。

在水上防台分指挥部，孟晓斌全面了解沿海风浪及船舶避风动态，详细询问水上应急力量布防和救援物资预置情况。他强调，海上防台是防汛工作的重中之重，指挥体系要保持高效运转，加密监测预报频次，强化会商研判，从严落实海上各项防台管控措施，紧盯“人、船、港、岸”关键环节，全面筑牢海上安全屏障。

孟晓斌还来到海西镇杨屿山南闸，沿着堤坝实地察看坝体加固、内河水位等情况，详细了解应急预案完善及周边人员管控措施落实情况。他指出，当前正值天文大潮与台风影响叠加期，必须以“时时放心不下”的责任感，抓好海塘、江堤和海涂等重点区域管控，严禁人员私自进入观潮、作业，要落实“人防+技防”，加密巡查频次，以严之又严的举措守牢安全底线。

孟晓斌强调，台风“沙德尔”来势汹汹，各单位务必压紧压实责任，严格落实24小时值班和领导带班制度，保持指挥体系高效运转，确保令行禁止、响应迅速、执行有力。要对标“八张风险清单”持续开展全方位、拉网式排查整治，确保风险隐患排查全覆盖、整治全闭环。要坚决果断开展人员转移避险，刚性执行“十必转”要求，做好避灾安置点暖心服务，全力守护群众安心度汛。

平阳县委常委、鳌江镇委书记华怀健，南麂列岛国家海洋自然保护区管理局局长周春珍参加检查督导。

来 源：平阳发布

原标题： 孟晓斌检查督导防汛防台工作

记者：徐远虑/文 鲍思冲/摄

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