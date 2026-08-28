瑞安发布 2026-08-28 10:50:52

8月27日，瑞安市多次进行视频连线，就进一步做好台风防御应对，对有关镇街进行工作部署调度，要求深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和对西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害作出的重要指示精神，按照省委、温州市委部署要求，坚持人民至上、生命至上，坚持极限思维、底线思维，全力以赴打好防御台风大仗硬仗。

8月27日，瑞安市多次进行视频连线，就进一步做好台风防御应对，对有关镇街进行工作部署调度，要求深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和对西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害作出的重要指示精神，按照省委、温州市委部署要求，坚持人民至上、生命至上，坚持极限思维、底线思维，全力以赴打好防御台风大仗硬仗。温州市委常委、市纪委书记、市监委代主任张刚和温州市人大常委会副主任冯金考在瑞指导并参加调度会。瑞安市领导李剑锋、陈汉存、朱建芳、郑立、林朝进、谢钦巨等参加会议，各联系乡镇（街道）市领导全部下沉一线，指导基层一线开展台风防御工作。

会议指出，瑞安前期降雨累计面雨量较大，发生山洪、泥石流等次生灾害的风险升高。各地各部门要清醒认识台风灾害的复杂性、不确定性，牢固树立“一个目标、四个宁可”理念，牢牢守住“三条底线”，努力实现“不死人、少伤人、少损失”目标。要把防御山洪泥石流作为重中之重，加强山塘水库等科学调度，全覆盖做好地质灾害隐患排查，把防御台风各项工作落实落细落到位。要统筹抓好城镇内涝防范，充分考量强降雨叠加天文大潮的行洪排涝压力，全力消除城市内涝风险点位。

会议强调，要把人员转移作为重中之重，刚性落实“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”要求，加强避灾安置场所服务管理，确保所有人员“避险有方、求助有门、安全有保障”。要按照防台响应等级，科学落实“五停”等管控措施，筑牢防汛防台风坚固防线。要强化应急救援准备，再检查、再确认防台物资与抢险装备，做到专业救援队伍前置布防，确保突发险情第一时间高效处置。要压实各方责任，全时段、全链条高效运转“1833”联合指挥体系，落实“市包县、县包镇、镇包村、村包户”包保责任制，压实镇街、村社主体责任，真正发挥镇街、村社在防汛防台一线战斗堡垒作用，全域联动、众志成城打好台风防御硬仗。

来 源：瑞安发布

原标题： 瑞安多次会商调度18号台风“沙德尔”防御应对工作

记者：贾洁楠/文 张欣/图

本文转自：温州新闻网 66wz.com