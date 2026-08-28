温州日报 2026-08-28 11:36:00

昨天上午，省委常委、市委书记张振丰在平阳县、文成县检查督导18号台风“沙德尔”防御应对工作。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和对西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害作出的重要指示精神，树牢“一个目标、四个宁可”理念，按照省委、省政府部署要求，全面激活基层单元，层层压实工作责任，高标准落实防汛防台措施，全力守护人民群众生命财产安全。

温州网讯 昨天上午，省委常委、市委书记张振丰在平阳县、文成县检查督导18号台风“沙德尔”防御应对工作。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和对西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害作出的重要指示精神，树牢“一个目标、四个宁可”理念，按照省委、省政府部署要求，全面激活基层单元，层层压实工作责任，高标准落实防汛防台措施，全力守护人民群众生命财产安全。

平阳县水头小南片低洼易涝片区，是当地防汛防台重点部位。来到该片区，张振丰实地察看防洪坝，并通过航拍图了解防洪涝措施落实情况，强调要按照台风正面登陆、特大暴雨、长时间影响等极端情况来做足准备，梯次推进人员扩面转移，加强水利工程“一盘棋”统筹调度，做好流域上下游联动防灾避险，动态查漏补缺、消除隐患，以工作的确定性应对风险的不确定性。在鳌江流域水利工程管理中心中后闸站，张振丰重点察看闸站防汛强排、应急预案等情况，要求高度警惕监测水位变化，密切关注洪峰过后回落和回流，科学精准做好泄洪、调蓄和水利工程联合调度，严防退水期次生灾害，确保安全防台度汛。

防范泥石流和小流域山洪是山区防台工作重点。来到文成县双桂乡，张振丰实地察看桂溪河流域水势，了解小流域山洪风险防范应对措施，要求属地加强研判、提级布防，重点防范强降雨带来的山洪、泥石流和地质灾害等风险，加强临水临崖、切坡建房、地质灾害点等重点区域动态巡查，对风险未出清、心里不托底的区域坚决果断组织人员转移，确保“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”。当天中午，文成县巨屿镇的县级避灾安置中心已陆续接收转移群众。“什么时候转过来的”“这里生活条件怎么样”……张振丰来到避灾群众中间，叮嘱安置中心围绕群众吃住、医疗、精神文化等需求持续做好暖心服务，打造安心避灾家园，以更优服务保障不负群众的信任和配合。

每到一处，张振丰都向坚守一线的基层党员干部表示慰问和感谢。他指出，台风“沙德尔”来势汹汹，同时前期累计雨量较大，部分山区土壤含水量饱和、河湖库水位压力大，山洪和泥石流等台风次生灾害风险高位运行。要增强“时时放心不下”的责任感，迅速下沉到群众身边、到最危险点、到最关键处，争分夺秒抓紧抓实抓细防汛防台各项工作，高效有序组织人员转移，深入细致防范灾害风险，压实责任强化组织动员，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责，凝聚合力打好防御台风攻坚战。

市领导陈应许、崔波参加检查督导。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰在平阳文成检查督导防御台风工作 激活基层单元 层层压实责任 高效联动齐心协力打好防台攻坚战

记者 黄荣杰 郑序

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