平阳县委县政府部署调度台风“沙德尔”防御工作

平阳发布 2026-08-28 10:50:52

8月27日，省市防汛防台工作部署会议结束后，平阳第一时间召开续会，视频连线各乡镇，对平阳县防汛防台工作进行再部署。

8月27日，省市防汛防台工作部署会议结束后，平阳第一时间召开续会，视频连线各乡镇，对平阳县防汛防台工作进行再部署，强调要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和对西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害作出的重要指示精神，树牢底线思维、极限思维，从严从细抓好小流域山洪和泥石流地质灾害防御工作，确保实现“一个目标”、守牢“三条底线”，坚决打赢台风防御攻坚战。

市委常委、组织部部长吕伯军，市人大常委会副主任白洪楞到会指导。平阳县委书记孟晓斌作工作部署，平阳县委副书记、县长陈桂雷主持会议。平阳县领导李阳阳、屠霁霞、洪志亮、蒋中梁、李武杰等在主会场参加会议，其他平阳县领导在包挂乡镇分会场参加会议。

会议指出，根据气象研判，台风登陆时段恰逢天文大潮，风雨潮叠加效应明显，我县降雨量存在突破历史极值的可能性，发生小流域山洪、泥石流等地质灾害风险等级极高。各地各部门必须在思想上保持高度紧绷的状态，坚决摒弃经验主义，将防范小流域山洪与泥石流地质灾害作为当前防御工作的重中之重，立足最不利局面、做足最充分准备，全面筑牢灾害风险防御屏障。

会议强调，要确保人的绝对安全，坚决果断实施扩面转移避险，严格落实“十必转”工作要求，做到应转尽转、应转早转、严防回流，牢牢守住人员安全第一道关口。要抢抓时间窗口，科学开展河湖库水位预排预降工作，严格对照全流域统一调度方案，抓实内河水位预泄调度，降低河湖库运行风险。要做好各乡镇防范全域洪水内涝的准备工作，对辖区低洼地带、沿河区域等风险点位逐一排查，做到隐患早发现、早处置。要全面落实抢险救灾的准备，坚持抢险力量前置、应急物资前置，统筹调配各方救援队伍，提前部署下沉到一线重点区域，确保险情发生后快速响应。要扎实做好社会面宣传动员，健全信息发布机制，营造全民联防、平稳有序的良好氛围。

来 源：平阳发布

原标题： 县委县政府部署调度台风“沙德尔”防御工作

记者：张蔚旻/文 陈云散/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com