乐清市防御应对第18号台风“沙德尔”视频调度会召开

乐清发布 2026-08-27 10:07:49

第18号台风“沙德尔”步步逼近。8月26日晚，乐清市委市政府召开防御应对第18号台风“沙德尔”视频调度会。

第18号台风“沙德尔”步步逼近。8月26日晚，乐清市委市政府召开防御应对第18号台风“沙德尔”视频调度会。乐清市委书记戴旭强强调，要认真学习贯彻习近平总书记对西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害作出的重要指示精神，落实落细省委省政府、温州市委市政府部署要求，聚焦防汛防台工作关键环节，全面高标准做好各项防御应对工作，确保实现“一个目标”、守牢“三条底线”。

戴旭强指出，当前已进入防汛防台决战决胜阶段，各乡镇（街道）、各部门要树牢底线思维、极限思维，把防御台风“沙德尔”作为当前最紧迫的任务，立足“正面登陆、极端天气”落实顶格防御，把提前量打得更足，切实守护人民群众生命财产安全。

戴旭强强调，要把保障人员安全放在第一位，精准有效组织避险转移，抢抓台风来临前的“窗口期”，对所有不放心、不托底的点位人员，坚决果断实施转移，确保“应转尽转、不漏一人”。要坚持关口前移、源头防控，全面做好隐患排查整治，坚决落实沿海沿江警戒封控等措施，严防大风引发的高空坠物等安全隐患和持续强降雨造成的内涝灾害，切实筑牢防汛防台安全堤。要认真做好“五停”管控，在科学研判基础上因地制宜、分层分类落实到位，让社会面“静”下来，做到人员非必要不外出。

乐清市领导胡立左、林益正、金杰等参加会议。

来 源：乐清发布

原标题： 全市防御应对第18号台风“沙德尔”视频调度会召开

记者 蔡甜甜/文 刘言勇/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com