泰顺发布 2026-08-27 10:07:51

8月26日，在全省全市防御应对第18号台风“沙德尔”动员部署会后，泰顺县第一时间召开续会，传达落实省市会议精神，动员部署防汛防台各项任务。

8月26日，在全省全市防御应对第18号台风“沙德尔”动员部署会后，泰顺县第一时间召开续会，传达落实省市会议精神，动员部署防汛防台各项任务。泰顺县委书记张银贵强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，按照省市部署要求，牢固树立“一个目标、四个宁可”理念，把坚持“从最坏处着眼、做到顶格防御、打足提前量”和“沉下去、转到位、停下来、调控好、管得牢、氛围浓”等工作要求贯穿防汛防台全过程各方面，坚决守住 “三条底线”，全力以赴守护人民群众生命财产安全。

张银贵指出，台风“沙德尔”受多气旋互旋影响，强度强、风雨影响大，陆上防御进入迎战阶段。泰顺县上下要坚决摒弃思想麻痹、认识偏差，迅速拉响警报、进入战斗状态，严格对标省市工作部署，以坚决有力态度抓实抓细各项防台举措。要做足充分准备，始终把人的绝对安全放在首位，压紧压实村“两委”、最小单元长、驻村联村干部责任，统筹做好物资、安置场所、抢险设备保障，严格落实“三提前”“三必须”要求，梯次快速组织转移工作，加强避灾安置点物资供给和安全保障，用心用情提供暖心服务，确保人员“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”。要深入排查风险，属地乡镇与相关部门协同联动，充分研判雨水叠加引发风险扩散的可能性，拓宽排查覆盖面，紧盯地质灾害点、小流域山洪、低洼易涝点、城乡危旧房、切坡建房、临水临崖地区、旅游景区等重点部位，严密防范多轮强降雨带来的山洪、泥石流等次生灾害，做到滚动排险、严格管控、高效治理、动态清零。要严明防台纪律，高效运行“1833”联合指挥体系，严格执行24小时值班和领导带班制度，领导班子带头下沉一线，联村驻村干部同步到岗到位，推动力量层层下沉，强化措施刚性落实，始终做到守土有责、守土负责、守土尽责。要加强社会动员，通过媒体高频发布风情、雨情、水情等权威预警信息，多渠道开展防灾避险科普宣传，形成全民知晓、主动避险、互助共防的浓厚氛围。

泰顺县委副书记、县长陈钷在部署时要求，要全面完成人员转移工作，坚决迅速转移风险区域群众，主动对接解决群众实际诉求，加强安置点服务保障，严防人员提前擅自返回，让群众安心舒心避险。要全面升级风险管控举措，紧盯地质灾害点、切坡建房、在建工地、水库山塘、低洼区域等重点点位全面开展隐患排查，落实管控避险举措。要全面做好抢险服务保障，加强队伍整备和力量预置，统筹抓实通信、电力、医疗等应急保障，确保一旦发生险情能够拉得出、冲得上、打得赢。要全面落实工作纪律，以严实作风把各项防台举措落到实处，牢牢守住防汛防台安全底线。

泰顺县领导钟政添、王涛参加。

来 源：泰顺发布

原标题： 泰顺召开防御应对18号台风“沙德尔”动员部署会

记者：王文慧 摄影：孙斌

本文转自：温州新闻网 66wz.com