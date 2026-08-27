平阳县四套班子领导深入一线督查防汛防台工作

平阳发布 2026-08-27 10:07:50

8月26日，孟晓斌、陈桂雷、曾上俊、陈栋等平阳县四套班子领导分赴全县各地，督查防汛防台工作，实地了解各项举措落实情况，以严实作风织密全域防汛防台安全网。

8月26日，孟晓斌、陈桂雷、曾上俊、陈栋等平阳县四套班子领导分赴全县各地，督查防汛防台工作，实地了解各项举措落实情况，以严实作风织密全域防汛防台安全网。

平阳县委书记孟晓斌先后前往鳌江标准堤、萧江镇江西垟平原排涝工程萧江闸站，实地察看鳌江潮水倒灌重点区域防汛备汛举措、内河水位调度落实等情况。他要求，属地乡镇及相关部门要严密跟踪水位动态变化，加密巡查值守，做到险情早发现、早处置，最大限度减轻内涝造成的影响。

随后，孟晓斌来到水头镇湖南村、南雁镇雁峰村，现场核查小流域山洪风险区域、山边老旧房屋塌方隐患点、切坡建房等隐患点位的人员转移工作。他强调，属地乡镇要始终绷紧安全防范这根弦，严格执行“十必转”工作要求，坚决摒弃侥幸心理，严防群众擅自回流，全力守护人民群众生命安全。

督查中，孟晓斌强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，高效运转防汛防台 “1833”联合指挥体系，推动防汛小单元纵向贯通、协同联动，切实打通防汛防台“最后一公里”。要紧盯地质灾害、城市内涝、小流域山洪等风险薄弱环节，加大重点风险区域巡查频次，对各类风险隐患再排查、再整治，发现问题立行立改，确保隐患排查横向到边、纵向到底。要持续优化防汛防台应急预案，细化极端天气、突发险情处置流程，多渠道全覆盖推送预警提示信息，确保指令畅通、响应及时、处置到位，以严实作风织密全域防台安全网。

平阳县委副书记、县长陈桂雷先后来到麻步镇实验中学避灾点、华联村、振兴村、西岙村等多处点位，实地察看居民安置保障、地质灾害风险防范、小流域山洪防控、低洼地带隐患治理等重点工作落实情况。全面梳理重点区域风险隐患底数，并针对薄弱环节现场提出指导意见。

陈桂雷强调，受台风“沙德尔”带来的多重风险叠加影响，当前天气形势复杂多变，极端短时强降雨等灾害风险不确定性显著增加，防汛防台工作已经进入关键迎战阶段，绝不能有丝毫麻痹松懈。要坚持未雨绸缪、靶向施策，紧盯地质灾害风险区、山洪易发村落、低洼积水地带等高危区域，常态化开展滚动式、全覆盖隐患排查，从源头上防范化解各类安全风险，实现隐患清零、风险可控。要持续优化完善各类防汛防台应急预案，完善群众转移安置工作机制，足额储备配齐应急物资，建强基层抢险救援队伍，全面提升快速响应、科学处置、高效抢险的综合能力，筑牢基层防汛防台安全防线。要全面压实防汛防台工作责任，严格落实领导带班和24小时值班值守制度，密切监测气象水文动态变化，确保各类险情隐患第一时间发现、第一时间响应、第一时间处置，切实做到守土有责、守土尽责。

平阳县人大常委会主任曾上俊先后来到顺溪镇溪野草坪、知音村、顺溪水库和凤卧镇内塘村避灾安置点、马头岗村等地，实地察看景区人员撤离、地质灾害防范、水库泄洪运行、安置点人员服务保障等防汛防台工作落实情况。

曾上俊强调，要强化组织领导，细化责任分工，加强对风情、雨情、水情的动态监测，完善预警机制与处置流程，确保各项工作部署到位、落实到位。要保持高度戒备，聚焦地质灾害防范点、老旧房屋、山塘水库、旅游景区等重点领域，持续开展风险隐患排查，做到隐患早发现早处置。要做好安置服务，坚持“应转尽转、不落一人”，有序组织群众提前撤离避险，妥善做好后续安置保障工作，全力守护人民群众生命财产安全。

平阳县政协主席陈栋先后前往鳌江镇下厂渔港码头和环城路段，查看台风响应期间渔船归港管控、易涝点整治工作情况，详细听取防台应急预案落实、渔民撤离、港口值班值守、排水设施升级等情况汇报。

陈栋强调，要健全多方联动、协同作战工作机制，落实好“人防+技防”动态监测体系，提升精准预报预警能力，确保防汛指挥调度科学高效。要全面排查低洼易涝区，提前预置抽排设备和应急力量，确保关键时刻“管得通、排得出”，切实保障城市安全畅通。要强化基层应急能力，统筹调度应急救援队伍和防汛救灾物资，确保关键时刻调得出、用得上。要严格落实24小时值班和领导带班制度，确保一旦发生险情迅速响应、高效救援，坚决打赢防汛防台这场硬仗。

来 源：平阳发布

原标题： 县四套班子领导深入一线督查防汛防台工作

记者：曹文倩 张蔚旻 李凌峰 李梦

本文转自：温州新闻网 66wz.com