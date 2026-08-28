永嘉发布 2026-08-28 10:50:53

8月27日，永嘉县召开视频连线会议，调度18号台风“沙德尔”防御应对工作，强调要坚决贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述、对西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害作出的重要指示精神，全面落实省市部署要求，以最严格的标准、最坚决的态度，争分夺秒抓实各项防御举措，全力守护人民群众生命财产安全。

8 月 27 日，永嘉县召开视频连线会议，调度18号台风“沙德尔”防御应对工作，强调要坚决贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述、对西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害作出的重要指示精神，全面落实省市部署要求，以最严格的标准、最坚决的态度，争分夺秒抓实各项防御举措，全力守护人民群众生命财产安全。市委常委、宣传部部长王彩莲到会指导，永嘉县委书记钟方成讲话，永嘉县领导黄金锡、陈博、唐红专、金京明参加会议。

钟方成指出，当前已进入台风 “沙德尔”防御工作决战决胜期，各地各部门要提高政治站位，牢固树立“一个目标、四个宁可”理念，始终把保障人员安全放在第一位，把做好人员转移安置作为重中之重，以“时时放心不下”的责任感，全面高标准做好台风防御应对各项工作，切实做到人员转移“不漏区域、不漏点位、不漏一户、不落一人”。

钟方成强调，要人员转移全闭环，提前研判不放心不托底的风险点位，细化完善老弱病残孕、投亲靠友转移预案，刚性落实 “应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”要求，落实专人专岗，做到同吃同住同转移，用心用情做好转移群众食宿保障、心理疏导等暖心服务，实现人员全流程闭环管理。要严密防范各类风险，对标对表“ 8+N ”风险清单，抢抓台风登陆前关键窗口期，对切坡建房、临水临崖、低洼易涝、高边陡坡、地下空间、山塘水库、城乡危旧房等重点部位和薄弱环节，开展排查整治“回头看”，严防小流域山洪、泥石流等次生灾害，坚决做到不留死角、不存盲区。要高效运行作战体系，按照应急预案各项部署要求，压紧压实“县包乡、乡包村、村包户”包保责任，推动人员力量向一线下沉，完善“村自为战、乡自为战”体系，充分发挥 基层应急小单元 作用 ，确保关键时刻能够迅速反应、科学应对、稳妥处置。

来 源：永嘉发布

原标题： 永嘉召开防御应对18号台风“沙德尔”视频调度会

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com