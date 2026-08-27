平阳县委县政府召开防御台风“沙德尔”工作动员部署会

平阳发布 2026-08-27 10:07:51

8月26日，在省市防御第18号台风“沙德尔”动员部署会后，平阳县第一时间召开续会，视频连线各乡镇，传达贯彻省市会议精神，研判部署防御工作。

8月26日，在省市防御第18号台风“沙德尔”动员部署会后，平阳县第一时间召开续会，视频连线各乡镇，传达贯彻省市会议精神，研判部署防御工作。平阳县委书记孟晓斌在会上强调，要认真贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，按照省、市部署，牢固树立“一个目标、四个宁可”理念，全面落实“从最坏处着眼、做到顶格防御、打足提前量”和“沉下去、转到位、停下来、调控好、管得牢、氛围浓”工作要求，全力打好防汛防台主动仗，坚决守护好人民群众生命财产安全。

平阳县委副书记、县长陈桂雷主持会议。平阳县领导李阳阳、洪志亮、蒋中梁、李武杰、詹强，南麂列岛国家海洋自然保护区管理局局长周春珍等参加会议。

会上，平阳县领导听取关于台风“沙德尔”动态监测情况汇报，并与平阳县防指成员单位一同研判形势，部署防汛防台工作。会议指出，第18号台风“沙德尔”来势凶猛，平阳县承压多重风险交织，存在台风正面登陆、连续强降雨、“风雨浪潮四碰头”、接续作战四大叠加考验，防汛防台形势十分严峻。各地各部门要保持高度的清醒和警觉，坚决克服因连续作战出现的麻痹大意思想，立足最极端、最不利情形，落实好各项防台安全措施，以工作的确定性应对台风的不确定性。

会议强调，要全面进入战时状态，把全部精力投入到防汛防台工作中来，激活“1833”联合指挥体系，基层防汛小单元保持时刻在线，各类救援力量前置到位，确保响应及时、处置高效。要把人员转移作为重中之重，坚决、果断、提前、扩面抓好人员转移工作，根据形势研判和预报预警，严格落实“十必转”要求，确保不漏一户、不落一人。要全力做好风险排查与管控，充分认识台风新特点，抢抓窗口期，聚焦“八张风险清单”，抓实海上、山区和城区防汛防台各项举措，全面起底排查、落实闭环管控。要立足流域大洪水准备，坚持“早动、快动、小动”调度原则，密切关注水网水位变化，科学系统做好全流域调度。要刚性落实应急响应等级，突出聚焦水边、海边、学校、道路等重点区域，逐步有序推进“五停”工作，确保台风影响期间全社会面上静下来。要全面做好宣传发动，即时推送防汛防台动态信息，传播防汛防台正能量，广泛发动凝聚防台共识，筑牢群防群治防线。要严明纪律、严督实导、严抓落实，坚持“大脚板”实地踏勘与视频连线动态巡点、无人机高空巡查相结合，以铁的纪律确保防御工作落到实处、见到实效。

来 源：平阳发布

原标题： 县委县政府召开防御台风“沙德尔”工作动员部署会

记者：徐远虑/文 鲍思冲/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com