文成发布 2026-08-28 10:50:53

8月27日下午，在省、市台风“沙德尔”防御工作会商调度会议后，文成县立即召开续会，视频连线各乡镇，传达落实省、市有关决策部署，会商研判台风动态，对当前防汛防台各项重点工作进行再部署。

8月27日下午，在省、市台风“沙德尔”防御工作会商调度会议后，文成县立即召开续会，视频连线各乡镇，传达落实省、市有关决策部署，会商研判台风动态，对当前防汛防台各项重点工作进行再部署。市领导章月影、徐有平到会指导，文成县委书记杨德听主持会议，文成县领导张呈念、范学序、郑宁等参加会议。

会上，文成县水利局、文成县资规局、人员转移专班分别汇报了文成县水库山塘动态研判调度、地质灾害风险管控、人员转移等工作情况，与会人员作了交流发言。

会议强调，台风“沙德尔”来势猛、变数大，可能带来风雨潮叠加风险，全县上下要坚决克服麻痹思想和侥幸心理，以最高标准、最严要求、最实举措，全力以赴打好台风防御主动仗。扩面转移要再彻底，紧盯养老院等特殊场所和临水临崖、道路边坡、切坡建房等重点区域，开展全方位、拉网式排查，严格落实“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”要求，全力保障人民群众生命安全。重点部位要再盯牢，强化地质灾害、水库山塘、小流域山洪等风险管控，滚动排查风险隐患，强化监测预警和巡查防守，坚决守牢防汛安全底线。查漏补缺要再深入，持续排查防强风、防触电、防内涝等新增风险隐患点，积极采取相应防御措施，确保不留死角、不留盲区。条块联动要再强化，压紧压实乡镇、有关部门防汛责任，健全整体协同工作格局，统筹做好应急抢险、风险排查等工作，切实凝聚防汛防台强大合力。

来 源：文成发布

原标题： 文成再部署台风“沙德尔”防御应对工作

记者：夏季 夏晓强 李友汉

本文转自：温州新闻网 66wz.com