龙港发布 2026-08-26 19:00:00

8月26日，龙港市防御应对18号台风“沙德尔”工作动员部署会召开，深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，全面落实省委省政府、温州市委市政府部署要求，进一步压紧压实各级各部门的防御责任，聚焦风险防控、隐患整治、人员转移、应急备战等关键环节，对全市台风防御工作进行再动员、再部署、再细化。

8月26日，龙港市防御应对18号台风“沙德尔”工作动员部署会召开，深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，全面落实省委省政府、温州市委市政府部署要求，进一步压紧压实各级各部门的防御责任，聚焦风险防控、隐患整治、人员转移、应急备战等关键环节，对全市台风防御工作进行再动员、再部署、再细化。龙港市委书记林海涵讲话，龙港市委副书记、市长叶鑫俊部署工作。

会上，龙港市气象局汇报台风“沙德尔”发展动态预测情况，龙港市防指办汇报台风“沙德尔”防御应对总体工作情况。

会议指出，台风“沙德尔”强度高，风圈范围大，移动速度快，可能带来“风雨浪潮四碰头”叠加风险，防御形势十分严峻。要坚持“一个目标、四个宁可”理念，树牢底线思维、极限思维，立足“海上决战、陆上迎战”，以最高标准、最严要求全面进入顶格响应、顶格准备、顶格负责状态，坚决做到思想更重视、准备更充分、举措更硬实、工作面更宽、力量投入更大，牢牢守住“三条底线”，全力打好打赢台风“沙德尔”防御硬仗。

会议强调，要坚持连续作战，始终绷紧防御之弦。坚决破除麻痹思想，以从零开始的心态、高度警醒的状态投入本轮防御工作；严格对照省、温州市防指刚性要求，逐条对标、逐项落实，真正把“从最坏处着眼、做到顶格防御、打足提前量”和“沉下去、转到位、停下来、调控好、管得牢、氛围浓”等工作要求落实落细落到位；各级干部要坚守岗位、靠前值守，切实以过硬的防台能力扛住连续作战的极限压力。

要坚持超前备战，牢牢掌握防御主动。始终把“早”字挺在前面，严格落实“提一级落实工作标准”原则，强化雨情、风情动态监测研判，精准掌握薄弱环节、隐患点位、重点人群分布情况，第一时间落实各项防控举措，做到风险预判在前、预案编制在前、各项举措在前。

要坚持精准实战，全面筑牢防御阵地。扎实开展人员转移工作，强化避灾安置点运行管理，抓实海上避险防控工作，对照“八张清单”全方位开展隐患排查整治，提前备足备齐应急装备和物资，加大防汛防台宣传力度，以实打实的防范举措，牢牢守住人民群众生命财产安全底线。

要坚持全员决战，坚决扛起防御之责。进一步压实全域闭环责任，严明战时值守纪律，严格执行24小时专人值班、领导在岗带班、险情即时报送、指令即刻落实的战时制度，强化刚性督查问效，层层传导压力、环环扣紧责任，凝聚起防汛防台工作强大合力。

会议以视频会议形式开至各社区联合党委。龙港市领导苏立盛等分别在相关分会场参加会议。

来 源：龙港发布

原标题： 全市防御应对18号台风“沙德尔”工作动员部署会召开

记者/谢秀长 金君 摄影/王晓莉

本文转自：温州新闻网 66wz.com