鹿城发布 2026-08-26 18:46:00

8月26日，省市先后召开18号台风“沙德尔”防御应对工作研判调度会议后，鹿城区第一时间召开续会，对防汛防台工作进行再动员、再部署、再落实。

8月26日，省市先后召开18号台风“沙德尔”防御应对工作研判调度会议后，鹿城区第一时间召开续会，对防汛防台工作进行再动员、再部署、再落实。鹿城区委书记张崇波强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，牢固树立“一个目标、四个宁可”理念，坚持人民至上、生命至上，把“从最坏处着眼、做到顶格防御、打足提前量”的战略考量，以及“沉下去、转到位、停下来、调控好、管得牢、氛围浓”的十八字实战要求，贯穿到防汛防台的全过程、各环节，牢牢守住“三条底线”。

张崇波指出，台风“沙德尔”影响时段恰逢天文大潮期，要高度警惕其带来的叠加冲击和灾害风险。全区上下要迅速激活防台工作体系，以预报预警为令，实时跟踪台风路径、强度、风雨潮变化，立足最不利情况、向最好方向努力，把功夫下在风雨来临之前，争分夺秒排查隐患、果断坚决转移群众、精准前置救援力量，全方位提升防灾避险的前瞻性、主动性和精准度。

张崇波强调，要发扬连续作战精神，立足台风正面登陆，坚决克服麻痹侥幸思想、松懈松劲心态，打起十二分的精神，以顶格标准压实防御措施，推动预警关口前移、部署周密周全、响应提速增效，确保防汛防台工作跑在风前、雨前、灾前。要快速落实人员转移，严格按照“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”原则，分级分类、分批分时有序实施转移，跟踪联系到位，严防人员回流，确保不漏一人、不落一户，让群众安心避险、温暖度汛。要全面排查风险隐患，对照“八张风险清单”，重点聚焦涉水区域、老旧房屋、下穿隧道、在建工地等薄弱环节和重点场所加密巡查频次，严防小流域山洪、地质灾害、城市内涝等风险隐患，科学调度水库河网，确保排涝畅通、行洪安全。要压紧压实责任链条，高效运行“1833”联合指挥体系，加强雨水预警预报，严格执行24小时值班和领导带班制度，落实落细包保责任，梯次落实“五停”措施，强化督导检查，以“两直一白”方式滚动发布台风动态和防灾避险提示，全面营造全民防御、全员抗台的浓厚氛围。

鹿城区委副书记、区长何占宇强调，要提高站位，坚决做好战斗准备，克服麻痹思想、侥幸心理、经验主义，立足台风正面登陆、特大暴雨、长时间影响等极端情况，以防御工作的确定性有效应对台风路径的不确定性。要应转尽转，做到安全平稳有序，摸清人员底数，按照“先特殊后一般、先高危后次危”原则，制定梯次转移工作预案，对重点区域再排查、再过筛，重点关注老弱病残孕等特殊群体，梯次实施“五停”措施，做到决策果断、行动迅速、执行坚决。要排查风险，强化动态闭环管理，抓好地质灾害防范区再排查、水库河网水位再调度、城市内涝再防御、高空构筑物和户外设施再排查、重点场所风险再除清，确保无死角、无漏洞、无盲区。要扛起责任，确保工作落地见效，要严格落实工作纪律，高效运行“1833”联合指挥体系，全面激活基层防汛防台应急小单元，推动资源力量向一线下沉，强化“抓早、抓小、抓细、抓实”，把各项准备应对工作做得更扎实更到位。

鹿城区领导张伟、叶恒坚、周岷、潘青来、张青锋、索朗旺青参加会议。

来 源：鹿城发布

原标题： 鹿城防御应对18号台风“沙德尔”部署会召开

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com