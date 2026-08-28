瓯海区委书记刘云峰督查防汛防台工作：筑牢防御台风“沙德尔”坚固防线

瓯海发布 2026-08-28 10:50:54

今年第18号台风“沙德尔”来势汹汹，8月27日，瓯海区委书记刘云峰率队督查防汛防台工作，强调要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，按照省、市部署要求，全力以赴、严阵以待，把防汛防台各项工作抓实抓细抓到位，以工作的确定性应对风险的不确定性，牢牢守住“三条底线”，坚决守护好人民群众生命财产安全。

今年第18号台风“沙德尔”来势汹汹，8月27日，瓯海区委书记刘云峰率队督查防汛防台工作，强调要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，按照省、市部署要求，全力以赴、严阵以待，把防汛防台各项工作抓实抓细抓到位，以工作的确定性应对风险的不确定性，牢牢守住“三条底线”，坚决守护好人民群众生命财产安全。瓯海区领导徐海曼参加督查。

水库是做好防汛工作的重要点位，来到郭溪街道梅园村塘下坑水库，刘云峰一行细致了解当前水位、调度运行等水库工程防汛准备情况，强调要严格落实值班值守，加强预警监测频次，科学精准调度，上下游联动织密安全度汛网；细致排查风险隐患，及时做好处置工作，确保水库平稳安全运行。在郭溪街道前垟村金灯路，刘云峰一行督查低洼易涝点防汛准备情况，强调要充分做好前置准备工作，进一步提升排水防涝效能，同时密切关注雨情、水情变化，完善快速响应处置机制，最大程度减少对群众生活影响。

当前已进入台风“沙德尔”防御工作关键期，保障人民群众生命安全始终要放在首位。在瞿溪街道瞿溪村蛟垟路后侧边坡滑坡风险防范区，刘云峰一行详细了解准备措施落实和人员转移情况等，强调要坚持人民至上、生命至上，全面压实压紧责任，加大风险隐患滚动排查力度，确保人员转移到位，不漏一户、不漏一人。

来到瞿溪街道雄溪村村委会，刘云峰一行详细询问避灾安置场所准备情况，并与转移安置群众交流，希望大家安心暂住，务必保障自身安全。刘云峰还叮嘱属地要紧盯群众需求，用心用情做好服务保障，齐心协力打赢防汛防台大仗硬仗。

来 源：瓯海发布

原标题： 刘云峰督查防汛防台工作：筑牢防御台风“沙德尔”坚固防线

记者：吴佳佳 伍志翔

本文转自：温州新闻网 66wz.com