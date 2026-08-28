苍南发布 2026-08-28 10:50:52

8月27日，苍南县召开防汛防台工作部署会，通过视频连线各乡镇，对当前防汛防台各项重点工作进行再部署。

8月27日，苍南县召开防汛防台工作部署会，通过视频连线各乡镇，对当前防汛防台各项重点工作进行再部署。副市长、苍南县委书记张本锋在会上强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，立足最不利局面、做最充分准备，全方位落实落细各项防台措施，全力以赴守护人民群众生命财产安全。孟晓晨、林森森、叶信迪、周建强等苍南县四套班子领导参加会议。

会上，苍南县气象局汇报台风走势研判信息。据了解，当前台风路径逐步明晰，预计次日凌晨在瓯江口一带沿海登陆，本次台风水汽充沛，本体降雨强度突出，叠加12级左右阵风及天文大潮，风、雨、潮 “三碰头”致灾风险极高。受台风环流结构影响，影响前我县以晴好天气为主，台风左侧气流相互抵消、风力偏弱，右侧风雨叠加增强，易因前期晴好产生麻痹侥幸心理。

张本锋指出，各地各部门要清醒认识台风灾害的复杂性、不确定性，坚决摒弃麻痹思想、侥幸心态，抢抓当前晴好黄金窗口期，赶在台风影响前推动各项防控工作落细落实。要聚焦人员转移安置关键任务，紧扣时间节点，紧盯地质灾害隐患点、山区老旧房屋、风险村居等重点区域，严格落实应转尽转、提前转移要求，全面核查特殊群体与集中安置点人员到位情况，确保不漏一户、不落一人。要守牢水利与地质灾害安全防线，紧盯重点水库、主干河网，全覆盖排查小山塘、小水电等水利设施风险，建立隐患台账、实行销号管理，同步强化群众避险指引。要统筹抓好城镇内涝防范与防风安全，充分考量强降雨叠加天文大潮的行洪排涝压力，全域排查整治临时搭建物等防风隐患，组织开展拉网式排查，彻底消除风险点位。要强化动态调度指挥，密切跟踪台风路径变化，加密会商研判，根据台风发展态势动态优化防控举措。

张本锋强调，防汛防台工作事关人民群众生命财产安全，必须压紧压实各级责任，严明工作纪律。苍南县领导班子成员要分赴联系乡镇驻点督导，针对本次台风特点，重点强化北部乡镇防控力量，统筹做好老旧房屋排查、人员转移等各项工作。乡镇干部要全部下沉一线，逐村逐户排查风险，确保重点区域防控全覆盖、无死角。要牢固树立“宁可十防九空、不可万一失防”的底线思维，坚持生命至上、安全第一，坚决杜绝形式主义、敷衍应付，以最充分的准备、最严实的举措，全力筑牢防汛防台安全屏障。

来 源：苍南发布

原标题： 苍南对防汛防台工作再部署

记者/林明明 摄影/张勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com