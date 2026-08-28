泰顺发布 2026-08-28 10:50:54

8月27日晚，泰顺县委书记张银贵指挥调度18号台风“沙德尔”防御应对工作。

8月27日晚，泰顺县委书记张银贵指挥调度18号台风“沙德尔”防御应对工作。他强调，要认真学习贯彻习近平总书记对西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害作出的重要指示精神，落实落细省委省政府、市委市政府部署要求，坚持人民至上、生命至上，坚持极限思维、底线思维，严阵以待、严防死守，把防汛防台各项措施抓得更细致、更到位，全力维护人民群众生命财产安全，坚决打赢打好防御台风“沙德尔”大仗硬仗。

会议视频连线各乡镇，听取台风防御工作等情况汇报，对当前重点任务再部署、再调度、再落实。张银贵指出，当前已进入台风“沙德尔”防御工作决战决胜期，泰顺县上下要坚持“从最坏处着眼、做到顶格防御、打足提前量”工作要求，用万无一失的坚决态度和一失万无的底线思维，强化基层单元整体作战，层层压实工作责任，高标准落实防汛防台措施，扎扎实实筑牢坚固屏障，全力以赴保障群众平安、确保城市安全。

张银贵强调，要风险再排查，紧盯切坡建房、地质灾害、城区防风、电力设施、道路交通、避灾安置点等重点领域风险，对心里不托底、存在安全顾虑的点位，及时夯实薄弱环节，密切关注新增隐患，严密防范山洪、地质灾害、城市内涝等风险，补齐防御工作漏洞，推动风险全面起底、隐患动态清零，持续加固“六防”体系。 要标准再提高， 扩面做好人员转移安置，刚性落实“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”要求，把该转的坚决果断全部转移到位，逐户逐人落实包联责任人，同步做好安置场所安全管理和服务保障，确保全员全程绝对安全。 要管控再加强， 预判台风登陆、正面影响时段与群众日常活动时间重叠带来的风险，同步完善应急预案，充分考量各类突发情况，提前对接协调各方力量，科学刚性落实 “五停”等管控措施，在风雨影响未彻底消除前绝不提前降响应、撤管控、松防线。 要责任再压实，严格执行24小时值班值守和领导带班制度，加强检查督导，统筹抓好面上安全生产工作，按照“两直一白”要求滚动推送台风动态和避险提示引导群众强化防范意识、参与群防群治，全力确保平安度汛。

泰顺县委副书记、县长陈钷强调，要从严抓好转移人员闭环管理，高度警惕台风持续影响下人员私自回流，针对老弱病残孕等特殊群体实行“一对一”全程帮扶，持续做好安置点服务保障，及时回应诉求、解决难题。从严管住开放式景区及非景区危险区域，强化巡查劝导，牢牢守住涉水野外区域安全防线。要从严排查整治重点风险隐患，紧盯切坡建房、弃土场、山塘水库等重点点位，全面做好各类风险隐患排查，强化道路常态化巡查，做到隐患早发现、风险早管控、问题早清零。要从严刚性落实各项防御管控措施，扎实推进社会面宣传发动和群防群治工作，坚决防止台风期间人员群体性聚集风险。

泰顺县四套班子领导雷全勉、赖立峰、林建丰等在相关分会场参加。

来 源：泰顺发布

原标题： 泰顺县委县政府调度部署台风“沙德尔”防御应对工作

记者：王文慧 摄影：孙斌

本文转自：温州新闻网 66wz.com