温州日报 2026-08-27 07:56:00

昨天上午，市委市政府召开防御应对18号台风“沙德尔”动员部署会。省委常委、市委书记张振丰强调，要深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，牢固树立“一个目标、四个宁可”理念，贯彻落实省委省政府动员部署会要求，发扬连续作战精神，立足“正面登陆、极端天气”落实顶格防御，做到思想更重视、准备更充分、举措更硬实、工作面更宽、力量投入更大，坚决打好防御台风“沙德尔”主动仗，牢牢守住“三条底线”。

温州网讯 昨天上午，市委市政府召开防御应对18号台风“沙德尔”动员部署会。省委常委、市委书记张振丰强调，要深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，牢固树立“一个目标、四个宁可”理念，贯彻落实省委省政府动员部署会要求，发扬连续作战精神，立足“正面登陆、极端天气”落实顶格防御，做到思想更重视、准备更充分、举措更硬实、工作面更宽、力量投入更大，坚决打好防御台风“沙德尔”主动仗，牢牢守住“三条底线”。

在听取台风“沙德尔”监测情况汇报后，张振丰指出，台风“沙德尔”来势汹汹，预测路线正面影响我市，且存在“风雨浪潮四碰头”等极端风险。各地各部门要把“从最坏处着眼、做到顶格防御、打足提前量”和“沉下去、转到位、停下来、调控好、管得牢、氛围浓”等工作要求落实落细落到位，打起十二分的精神，进入攻坚决战姿态，争分夺秒抓紧抓实抓细防汛防台各项工作，坚决守护好人民群众生命财产安全。

张振丰强调，要立足于“转”，切实做到不漏一人，按照“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”要求，紧盯地质灾害隐患点、小流域山洪、城乡危旧房、临水临崖等危险区域人员，抢抓“窗口期”加快转移，在方法上情理并重，在保障上细致周全，在服务上温馨温暖，确保转得主动、转得平稳、转得安全。要立足于“防”，全域全程防范风险，坚持关口前移、源头防控，深入细致排查海上、山区、城乡等重点部位风险，全市“一盘棋”统筹调度水利工程，做到“早动、快动、小动”，把风险化解在成灾之前。要立足于“早”，更快速度与风雨赛跑，严格落实预警叫应机制，以“两直一白”方式滚动发布台风动态和防灾避险提示，加强临机决断，因地制宜梯次落实管控措施，精准预置应急抢险救援力量，牢牢把握防台工作主动权。要立足于“实”，以铁的决心、铁的举措、铁的纪律压紧压实工作责任，全面激活“1833”联合指挥体系，落实落细“市包县、县包镇、镇包村、村包户”包保责任制，严格执行值班值守等制度，推动干部下沉，加强检查督导，统筹抓好面上安全生产工作，全力确保平安度汛。

市委副书记、市长张文杰主持会议时要求，要把准形势，立足“防大汛、抢大险、救大灾”，分阶段精准施策；要锚定目标，不折不扣落实省委、省政府部署和市委、市政府工作要求；要严防风险，抓实人员转移和重点领域、区域、设施除险保安；要严阵以待，保持警醒、闻令而动，坚持以人为本，做到科学有序，突出群防群治，合力共筑坚固防线。

会议以视频形式开至各县（市、区）和温州海经区。市领导陈应许、李宁、王彩莲、张刚、王振勇、王凌、徐有平、郑建忠、胡荣党、木力参加会议。

来 源：温州日报

原标题： 市委市政府召开防御应对18号台风“沙德尔”动员部署会

坚决有力落实顶格防御 全域联动打好大仗硬仗

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com