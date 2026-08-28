龙湾区委书记夏禹桨检查督导防汛防台工作

龙湾发布 2026-08-28 10:50:15

今年第18号台风“沙德尔”正逐渐逼近。8月27日，龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨深入一线，检查督导防汛防台工作。

今年第18号台风“沙德尔”正逐渐逼近。8月27日，龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨深入一线，检查督导防汛防台工作。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和对西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害作出的重要指示精神，全面落实省委省政府、市委市政府部署要求，始终坚持“一个目标、四个宁可”理念，牢牢守住“三条底线”，进一步把各项防御措施抓细、抓实、抓到位，全力守护好人民群众的生命财产安全。

地质灾害隐患排查是台风防御工作的重中之重，丝毫不能松懈。在天河街道老鼠山地质灾害风险防范区，夏禹桨认真查看山体边坡稳定性，详细听取点位碎石脱落、边坡滑坡等风险隐患情况，以及应急避险等预案落实情况。夏禹桨强调，台风天气下山体地质隐患风险大，容不得半点侥幸和懈怠，要加密重点区域巡查频次，实行全天候动态监测，提前做好预警预判和应急准备，一旦发现险情第一时间处置。

人员安全是防台工作的核心底线与第一要务。夏禹桨来到永中街道温州奥体中心避灾安置点，细致了解安置点功能分区、人员安置、值守人员配备等工作开展情况，详细询问应急物资调配、群众生活保障、医护保障落实等细节。夏禹桨叮嘱街道及现场工作人员，要用心用情做好转移群众安置服务，落实食宿、饮水、医疗等基础保障，畅通诉求反馈渠道，严格落实场所安全管理，让避险群众安心、放心、舒心。

检查督导中，夏禹桨强调，防汛防台工作责任重大、不容有失，各街道部门要打起十二分的精神，全力以赴抓好防汛防台各项工作。风险隐患要再排查，聚焦老旧房屋、低洼地段、在建工地、地质灾害隐患点等高危区域，开展全方位复核排查，做到不留死角、不漏盲区，确保各类风险隐患早发现、早处置。人员转移要再加码，紧盯重点区域、重点人群，对照应转人员清单逐一核实比对，提前完成人员转移避险，坚决杜绝侥幸滞留情况，确保应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回。工作责任要再压实，各部门、街道、基层网格严格落实24小时值班制度，同时做好一线人员安全防护工作，以严之又严、实之又实的举措，打赢打好防御台风“沙德尔”硬仗。

来 源：龙湾发布

原标题： 夏禹桨检查督导防汛防台工作

记者：叶德初 李盛亮 桂寅

本文转自：温州新闻网 66wz.com