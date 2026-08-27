瓯海发布 2026-08-27 10:07:49

8月26日，在省、市召开会议研判调度18号台风“沙德尔”防御应对工作后，瓯海区第一时间召开续会，贯彻落实上级会议精神，分析台风最新动态，对瓯海区防汛防台工作再动员、再部署。

8月26日，在省、市召开会议研判调度18号台风“沙德尔”防御应对工作后，瓯海区第一时间召开续会，贯彻落实上级会议精神，分析台风最新动态，对瓯海区防汛防台工作再动员、再部署。瓯海区委书记刘云峰强调，要深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，牢固树立“一个目标、四个宁可”理念，坚持人民至上、生命至上，以高度警醒状态全面投入防台实战，全力守护人民群众生命财产安全。瓯海区领导季湘荣、林蔓、董一男、金海敏参加会议。

会议结合气象研判与前期台风复盘情况作工作部署。刘云峰指出，要坚决破除麻痹思想、侥幸心理和经验主义，树牢底线思维、极限思维，发扬连续作战作风，充分做好迎战极端风雨的思想准备，全面进入实战应战状态，全力以赴打赢台风防御硬仗。

刘云峰强调，要从严从快做好人员转移避险工作，聚焦老弱病残、外来务工人员等重点群体，落实“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”，做到不漏一户、不漏一人。要规范避灾安置点运行管理，统筹做好物资保障、生活供给、秩序维护、医疗保障、情绪疏导，严防人员擅自回流返险，实现“快转、暖留、慢回”。要深化风险隐患拉网式排查，不局限于已划定的历史灾害风险点，对山区镇街有人居活动区域全覆盖过筛，适度落实扩面转移避险。要加密山塘水库巡查值守，科学调度水位，加强上游库容协同联动。要严格落实停工停业停游相关指令，梳理景区及大型户外活动点位，及时发布管控告知。针对前期台风受损房屋、道路等，抓紧做好加固修复、避险隔离等处置措施，最大限度降低灾害风险。

刘云峰强调，要严明工作纪律、统一指挥行动，严格落实值班值守、指挥调度各项制度。全区各级各部门要严格按照应急响应要求，全体干部迅速到岗到位，指挥体系高效运转，防御举措前置落地。要强化督查督办，把防台一线作为检验干部作风的主战场，持续深化干部队伍作风建设。

瓯海区委副书记、区长季湘荣要求，各职能部门要各司其职、协同联动，织密全域防御工作网络。社会面宣传要做实做细，既要推动预警提示全面触达社会公众，也要引导全社会主动静下来避风险。民政部门抓实养老场所安全管理，教育部门提前落实校园防范举措，卫健系统备足医疗应急力量，电力部门做实抢险保供准备，经信部门强化危化、工矿等企业安全风险防范。各单位严守值班值守制度，凝聚防台合力，以严实作风推动各项防御举措闭环见效。

来 源：瓯海发布

原标题： 全面应战18号台风“沙德尔” 瓯海区防汛防台工作再部署

记者：黄冰娥 徐津镭

本文转自：温州新闻网 66wz.com