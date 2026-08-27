瑞安发布 2026-08-27 10:07:50

连日来，省、温州市相继召开防御应对第18号台风“沙德尔”动员部署会议。

连日来，省、温州市相继召开防御应对第18号台风“沙德尔”动员部署会议。瑞安市召开防御应对第18号台风“沙德尔”动员部署会，深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，全面落实省、温州市部署要求，牢固树立“一个目标、四个宁可”理念，坚决守住“三条底线”，以工作的确定性应对台风的不确定性，争分夺秒抓紧抓实抓细防汛防台各项工作，坚决守护人民群众生命财产安全。瑞安市委书记李剑锋、瑞安市委副书记、市长陈汉存等市领导下沉一线检查，视频调度各乡镇（街道），听取了解各地风险隐患排查治理、人员转移安置、应急力量保障、干部值班值守等工作落实情况。温州市委常委、市纪委书记、市监委代主任张刚在瑞指导并参加调度会。

瑞安市领导朱建芳、郑立、林朝进、邹霜双、‌张纪恩、谢钦巨、姜宗羽等参加会议或检查，各联系乡镇（街道）市领导全部下沉一线，指导基层一线开展台风防御工作。

李剑锋指出，要坚决摒弃麻痹思想、松劲心态，发扬连续作战精神，把“从最坏处着眼、做到顶格防御、打足提前量”和“沉下去、转到位、停下来、调控好、管得牢、氛围浓”等工作要求贯穿防汛防台全过程各方面，坚决筑牢防御台风“沙德尔”的安全屏障。

李剑锋强调，要深入排查风险隐患，严格对照“八张风险清单”，紧盯地质灾害风险防范区、小流域山洪等关键部位，确保风险动态清零。要严格落实“船进港、人上岸”管控措施，做好船舶加固、沿海除险，确保全员全域海上人员撤离到位。要坚决落实人员转移，做好避灾安置点生活保障工作，落实特殊群体“一对一”帮扶。要做足应急救援准备，检查防台物资与抢险装备，专业救援队伍前置布防，确保突发险情第一时间高效处置。要强化宣传动员，多渠道、高频次发布台风预警信息及防灾避险科普，凝聚全社会共同防台的强大合力。要压紧压实责任，严格落实“党政同责、一岗双责”要求，执行‌24小时值班‌和‌领导带班‌制度，严守信息报送纪律。

瑞安市委副书记、市长陈汉存强调，要全面排查风险隐患，严密防范山洪、地质灾害、城市内涝等风险，确保排涝畅通、行洪安全；要扎实落实人员转移，确保“不漏一户、不落一人”；要压紧压实责任链条，始终做到守土有责、守土负责、守土尽责。

李剑锋带队赴高楼镇，深入一线检查指导防汛防台工作。李剑锋先后来到赵山渡水库和洪地水库，实地察看大坝、溢洪道、水位监测等设施运行状况，详细询问水库蓄水能力、汛期限制水位和可调节库容等关键指标情况，要求做好充分准备，科学调节水库库容，确保洪水分得进、蓄得住、退得出。在龙湖村龙头垟自然村风险防范区，李剑锋指出，山区地质滑坡隐患点直面群众住所，要参照台风应急响应等级，对风险隐患点人员坚决果断组织转移，做到“应转尽转、应转早转、应转快转”。

李剑锋在检查中强调，台风“沙德尔”恰逢天文大潮期，可能带来极强的风雨影响，防汛防台工作容不得半点松懈。各地各部门要绷紧思想之弦，密切关注气象和雨情水情变化，紧盯山塘水库、地质灾害风险防范区等重点领域和关键点位，开展全面排查，消除风险隐患。相关部门要聚焦重点水利设施，开展全方位、拉网式隐患排查，坚决守牢防汛防台安全防线。

来 源：瑞安发布

原标题： 瑞安市积极防御应对第18号台风“沙德尔”

记者：潘敏洁 周小玲 陈豫州/文 王鹏洲 张欣/图

本文转自：温州新闻网 66wz.com