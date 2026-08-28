乐清发布 2026-08-28 10:50:50

8月27日，乐清市委市政府多次召开视频会议，连续调度第18号台风“沙德尔”防御应对工作。

8月27日，乐清市委市政府多次召开视频会议，连续调度第18号台风“沙德尔”防御应对工作。温州市人大常委会副主任周一富出席会议并指导工作。乐清市委书记戴旭强在会上强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和对西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害作出的重要指示精神，按照省委省政府、温州市委市政府部署要求，坚持人民至上、生命至上，坚持极限思维、底线思维，把防御台风各项工作落实落细落到位，全力以赴打好防御台风大仗硬仗，确保实现“一个目标”，守牢“三条底线”。

乐清市领导胡立左、林益正等参加会议，会议以视频形式开到各乡镇（街道）和功能区。

戴旭强指出，台风就是命令，防台就是责任，各乡镇（街道）、各部门要把防御台风“沙德尔”作为当前最紧迫的任务，坚决克服厌战情绪和侥幸心理，把思想认识一贯到底、传递落实到每一个基层细胞，以更饱满的精神状态、更务实的作风筑牢防汛防台安全屏障，全力守护人民群众生命财产安全。

戴旭强强调，要始终把安全放在第一位，盯紧盯牢地质灾害和小流域山洪等重点，加大山洪沟、高陡边坡、切坡建房、危旧房屋、临水临崖道路等重点区域的风险隐患滚动排查力度，坚决果断做好扩面转移，确保不漏一户、不漏一人。要密切关注溪流河道、山塘水库高水位运行风险，加强科学调度，加密巡查频次，强化险情监测预警和排险避灾，以村社为单位强化应急小单元作战能力，确保突发情况能快速响应。要坚决执行“五停”措施，及时让社会面静下来，共同筑牢防汛防台风坚固防线。

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原标题： 乐清市委市政府连续调度台风“沙德尔”防御应对工作

记者 张孟涛/文 刘言勇/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com