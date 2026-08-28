苍南发布 2026-08-28 10:50:51

8月27日，省市相继召开18号台风“沙德尔”防御工作视频调度会。会后，苍南县召开续会，传达学习省、市会议精神，进一步研判形势、压实责任，对做好台风防御工作进行再动员、再部署。

8月27日，省市相继召开18号台风“沙德尔”防御工作视频调度会。会后，苍南县召开续会，传达学习省、市会议精神，进一步研判形势、压实责任，对做好台风防御工作进行再动员、再部署。市人大常委会副主任张洪国到会指导，副市长、苍南县委书记张本锋等参加会议。

会议指出，受前期持续降雨与本次台风叠加影响，苍南县山洪地质灾害、海水倒灌、城镇内涝等多重风险交织，防台形势严峻复杂。各地各部门要聚焦重点领域精准发力，从严落实人员避险转移，紧盯地质灾害隐患点、城镇危旧房、沿海风险区等关键区域，严守转移时间节点，确保应转尽转、不落一人。要全面筑牢沿海防风防潮屏障，强化岸线管控和低洼区域防护，统筹做好防汛物资储备，同时要进一步细化城市内涝防控举措，深入排查易涝风险点位，强化市政设施和户外用电安全管理，持续加密地质灾害动态巡查，健全滚动排查和应急处置机制，突发险情第一时间组织群众安全转移。

会议强调，要层层压紧压实防汛防台工作责任，各级党员干部下沉一线、靠前指挥，分领域分片区把守防控关口，推动各项部署落地见效。要全方位强化宣传引导，及时发布台风动态、预警信息和避险指引，提前落实学校、重点场所避险通知，提升群众自主防范意识，筑牢群防群控坚实防线。要始终保持临战应战状态，严格执行应急值守制度，密切跟踪台风发展态势，动态优化防控举措，以极端负责的工作作风抓实抓细各项工作，坚决守护人民群众生命财产安全。

来 源：苍南发布

原标题： 苍南召开18号台风“沙德尔”防御工作视频调度会

记者/林明明 摄影/张勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com