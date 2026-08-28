鹿城区委书记张崇波督查18号台风“沙德尔”防御应对工作

鹿城发布 2026-08-28 10:47:17

8月27日，鹿城区委书记张崇波在督查18号台风“沙德尔”防御应对工作时强调，要坚决贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和对西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害作出的重要指示精神，按照省市部署要求，坚持人民至上、生命至上，把风险想得更深一层、把准备做得更先一步、把防线筑得更牢一分，用最严密的部署、最果断的行动，确保实现“一个目标”、守牢“三条底线”。

8月27日，鹿城区委书记张崇波在督查18号台风“沙德尔”防御应对工作时强调，要坚决贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和对西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害作出的重要指示精神，按照省市部署要求，坚持人民至上、生命至上，把风险想得更深一层、把准备做得更先一步、把防线筑得更牢一分，用最严密的部署、最果断的行动，确保实现“一个目标”、守牢“三条底线”。

在广化街道双桥社区景山北侧脚下、双屿街道金钱庄，张崇波在仔细了解边坡稳定性、地质灾害风险点防范现状、群众转移预案落实情况后指出，要紧盯地质灾害隐患点和高陡边坡、切坡建房、临水临崖道路等重点部位，加密滚动排查频次，强化险情监测预警，不留任何死角和盲区。

在丰门街道嵇师村、正岙村，张崇波详细查看老旧房屋安全状况、河道行洪能力等后指出，要逐户开展安全性评估，对存在严重隐患的房屋立即组织人员搬离，对违法搭建的构筑物坚决予以拆除，杜绝“带险度汛”；要全面清除河道淤积物和阻水障碍，确保行洪畅通、排涝及时；要严密关注低洼地带积水动态，提前布设排涝设备和应急力量，把内涝对群众生活的影响控制在最小范围。

在仰义水库，张崇波认真查看水库运行调度情况后指出，要严格按照统筹调度要求，强化雨情水情预判，科学精准调度水库河网水位，梯度开展预泄腾库、预排河网、预降水位，加强24小时在岗盯守，坚决守住不垮坝、不决堤、不溃塘的安全底线。

在藤桥镇呈岸村玉林溪小流域，张崇波查看水势变化和小流域山洪防御准备情况后指出，要持续完善山洪灾害群测群防体系，强化“四预”能力建设，加快完善上下游联动监测预警体系，对山洪灾害高风险区，要逐村逐户逐人落实转移路线、安置地点和责任人。

在仰义街道林里片区项目现场，张崇波在重点检查深基坑支护、脚手架安全等情况后指出，要严格落实“五停”措施，紧盯深基坑、大型机械等高风险环节，对工棚、塔吊、脚手架等设施进行全面加固，确保所有薄弱环节提前暴露、提前处置、提前清零。

在山福镇，张崇波查看选岙至江池“四好农村路”盘山路段后指出，要对农村公路开展拉网式排查，及时设置警示标志和临时防护设施，对危险路段果断采取封道管控措施，完善山区应急交通保障方案，确保抢险救援通道畅通无阻。

督查中，张崇波强调，预警预报要跑在风雨前头，实时跟踪台风路径、强度、风雨潮变化，高效运行“1833”联合指挥体系，落实叫醒叫应机制、梯次管控措施，对重点堤段、险工险段、薄弱环节要提前预置物资力量，推动工作力量迅速下沉到群众身边、到最危险点、到最关键处。风险排查要沉到每个角落，重点聚焦地质灾害、小流域山洪、山塘水库河网、城市内涝、危旧房屋、瓯江水域、交通运输、文化旅游等重点领域，按照“汛期不过、检查不停、整改不止”要求，反复查、交叉查、不间断查，确保风险隐患动态出清。人员转移要守到最后一刻，按照“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”要求，预警到村、预案到户、责任到人，确保安置点安全、物资充足、服务到位，做到险情不解除、人员不返回。

来 源：鹿城发布

原标题： 张崇波何占宇督查18号台风“沙德尔”防御应对工作

记者 林婷玮 诸葛承凯

本文转自：温州新闻网 66wz.com