温州日报 2026-08-08 09:15:00

坚持人民至上、生命至上，强化底线思维、极限思维，落实落细顶格防御措施，织牢织密防汛防台坚固防线，全力守护人民群众生命财产安全。

温州网讯 8月7日，市委副书记、市长张文杰赴平阳县、苍南县检查防汛防台工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，全面落实省委省政府部署要求，坚持人民至上、生命至上，强化底线思维、极限思维，落实落细顶格防御措施，织牢织密防汛防台坚固防线，全力守护人民群众生命财产安全。

在平阳县，张文杰来到下厂渔港码头，详细了解渔船归港管理情况，强调要坚持“以港管船”“以村管船”“以人管船”，从严从细落实防风加固措施，切实消除各类风险隐患，确保所有船只在安全水域避风。随后，他走进下埠泵站，仔细询问泵站排涝能力、调蓄容积等指标，强调要科学研判雨情、水情、汛情，全面排查管控各类风险隐患，抢前抓早做好风险区域人员转移，严密防范城镇内涝等次生灾害，切实做到心中有数、手中有策。

在苍南县，张文杰来到藻溪镇吴家园水库，实地督导水库防台备汛工作情况。他强调，要综合考虑库、堤、闸、坝、水、道、时等因素，突出“早动、快动、小动”，加强水库科学调度，合理调控河网水位；要聚焦大坝坝体、溢洪道、闸门等关键部位，加密监测预警、巡查管护频次，第一时间核查处理各类险情，严守水库安全运行底线。

检查中，张文杰强调，要牢固树立“一个目标、四个宁可”理念，抢抓台风登陆前的“窗口期”，对照“八张风险清单”，加力提效推进重点领域、重点部位排险除患，持续筑牢“六防”体系，牢牢守住“三条底线”。要始终坚持以人的安全为中心，严格落实“对图标村、对村标户、对户盯人、对人定位”要求，扎实推进人员梯次转移，确保不漏一户、不落一人。要细化优化应急预案，备足备齐抢险物资，提前预置救援力量，全面提升应急抢险和处置保障能力，众志成城打好防汛防台主动仗。

副市长崔波参加检查。

来 源：温州日报

原标题： 张文杰赴平阳苍南检查防汛防台工作 坚持顶格防御 筑牢严密防线

记者 缪眎眎

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