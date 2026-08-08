温州发布 2026-08-08 23:21:00

8月8日，市委副书记、市长张文杰先后赴洞头区、龙湾区、瑞安市检查防汛防台工作。

温州网讯 8月8日，市委副书记、市长张文杰先后赴洞头区、龙湾区、瑞安市检查防汛防台工作。他强调，要深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，落实落细省委省政府“沉下去、转到位、停下来、调控好、管得牢、氛围浓”工作要求，坚持生命至上、安全第一，着眼最不利情况，严密布防、严阵以待，以万全准备应对万一可能，确保实现“一个目标”、牢牢守住“三条底线”，坚决打赢防汛防台主动仗。

在洞头区东屏街道东岙村，张文杰认真检查防台措施落实情况，强调要聚焦沙滩岙口、临崖临水等重点区域，全面开展风险排查，及时消除各类隐患，切实织密防台安全网。在东沙渔港，张文杰实地察看渔船靠港避风情况，强调要用好“码头长”网格化管理机制，加强动态巡查，落实防风加固措施，确保船只处于安全状态。

在龙湾区罗峰实验学校避灾安置点，张文杰详细了解人员转移安置情况，强调要用心用情做好安置保障，备足生活物资，提供暖心服务，切实让群众安心舒心避险；要按照精准精细、适当扩面的原则，扎实推进人员梯次转移，确保应转尽转、应转早转、应转快转。

在瑞安市东山下埠水闸避风港，张文杰与属地负责人深入交流，详细了解在港渔船数量、避风措施落实等情况，强调要用好渔船精密智控系统，严格落实“以港管船”“以村管船”“以人管船”机制，严密防范各类险情；要加力排查低洼点、地下空间、临河路段等重点部位风险隐患，落实落细针对性安全措施，确保城市运行平稳有序。

市领导项伟胜、木力参加检查。

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原标题： 张文杰赴洞头龙湾瑞安检查防汛防台工作

记者：缪眎眎 刘伟

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