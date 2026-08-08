泰顺廊桥保护成果亮相中国非遗馆
温州网讯 昨天，全国廊桥保护三年行动计划成果展在北京中国非遗馆开幕。作为中国木拱桥传统营造技艺核心传承地，泰顺县集中展示廊桥保护、修缮研究和活态传承成果，以1:1实景廊桥模型、图文史料、技艺流程模型、修复纪实影像等形式，系统呈现泰顺廊桥原貌和保护实践。
2016年台风“莫兰蒂”损毁的薛宅桥、文兴桥、文重桥的抢救修复情况成为展览亮点之一。展览通过图文、影像等形式，展示从构件打捞、甄别整理、核验登记到修复重建的全过程，体现“修旧如旧、最小干预”的文物保护原则，以及社会力量广泛参与文物抢救的实践。泰顺廊桥灾后修复工程入选《全球文化遗产恢复和重建案例研究》，为国际文化遗产修复提供了中国案例。
本次展览注重活化利用与公众体验。现场复刻北涧桥头市集场景，设置廊桥市集展区，集中展示泰顺特色物产，体现廊桥赋能乡村发展的现实成效。
展览还设立木拱廊桥技艺体验专区，拆解展示木拱桥传统营造技艺流程，推出廊桥模型搭建互动体验项目，让观众亲身感受榫卯结构魅力。2024年，“中国木拱桥传统营造技艺”从联合国教科文组织“急需保护的非物质文化遗产名录”转入“人类非物质文化遗产代表作名录”，泰顺的系统性保护实践为这一转变提供了重要支撑。
来 源：温州日报
记者 徐龙飞 通讯员 李绍庆 庄通 陈海平
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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