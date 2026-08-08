温州发布 2026-08-08 10:16:00

在全市已经启动防台Ⅱ级应急响应期间，城区将按要求梯次实施“五停”（停止户外集体活动、停课、停工、停业、停运等）。

根据《温州市城区（鹿城区、龙湾区、瓯海区）防御应对13号台风“白海豚”梯次实施“五停”工作方案》，在全市已经启动防台Ⅱ级应急响应期间，城区将按要求梯次实施“五停”（停止户外集体活动、停课、停工、停业、停运等）。

一、要始终坚持“一个目标、四个宁可”理念，按照王浩书记“三句话、十八字”要求（从最坏处着眼、做到顶格防御、打足提前量，沉下去、转到位、停下来、调控好、管得牢、氛围浓），切实强化底线思维和风险意识，严格实施温州市城区（鹿城区、龙湾区、瓯海区）“五停”工作方案，全力保障人民群众生命财产安全。

二、各地各有关部门要加强宣传引导，充分利用广播、电视、短信、手机客户端、网站、微博、微信、电子显示屏等渠道，加密发布极端天气预警信息和“五停”信息，扩大公众覆盖面，及时将短临预警信息快速直达“五停”关键节点责任人。各地各有关部门要按照“五停”工作方案要求，迅速行动，提前通知，务必落实到位，确保安全。

三、防台Ⅱ级应急响应城区（鹿城区、龙湾区、瓯海区）“五停”事项。

（一）停止户外集体活动

防台Ⅱ级应急响应，停止户外文化、旅游等各类集体性活动或大型群众性活动。

防台Ⅱ级应急响应，停止户外各类体育赛事活动。2026年全国青年跆拳道锦标赛（乙组）决赛（计划8日—14日）、温州市青少年（儿童）篮球男甲锦标赛（计划11日—16日）、温州市青少年（儿童）足球乙组锦标赛（计划11日—14日）等3项体育赛事均已延期举办。

（二）停课

启动Ⅱ级应急响应，所有高校、中小学（幼儿园）、托育机构、技工院校、培训机构实施停学停课。

（三）停工

1.在建工地：防台Ⅱ级应急响应，水利、交通、住建、海上风电等所有在建工地停工。

2.工矿危化企业：防台Ⅱ级应急响应，高温金属熔融企业、露天矿山、地下矿山以及带储存的危化品生产经营企业全面停工，间歇生产企业（含非许可化工医药企业）全面停产，连续生产企业（含非许可化工医药企业）视情减负荷生产或停产。

（四）停业

防台Ⅱ级应急响应，城区所有公园实施关停，及时做好组织游客撤离、疏散工作，确保游客安全；非封闭式公园管养单位关停公园后，组织力量开展巡查，确保逗留游客疏散。

（五）停运

1.公交、两客一危。防台Ⅱ级应急响应，途经台风影响区域的长途客运班车和旅游包车、临水临崖农村客运车辆，暂停营运；视情况停运危险货物运输车辆、客运班车、旅游包车、城乡公交线路必要时采取停班、停线、改道、缩线等措施。停止旅游包车审批。安排专人对“两客一危”企业、农村客运企业进行“一对一”点调提醒，告知其所属营运车辆应在启动防台Ⅰ级应急响应前主动停运避险。

2.高速公路。当风力达到7级时，在临水临崖、高落差、横风影响较大等路段，视情对大中型客车、小微型面包车、危险品运输车、集装箱车和载货超高等车辆实行限制通行。当风力达到10级以上或强降雨导致能见度过低（低于50米）时，关闭高速公路；台风登陆后根据风力影响视情及时解除管控，开展交通恢复工作。

3.水运。目前已经全部停渡停航，港口生产作业全部停止，在港船舶停止作业并撤离避风，撤离船上所有人员，各责任单位加强巡查管控。

其他县（市、区）、温州海经区可根据各自实际自行制定方案予以实施。

来 源：温州发布

原标题： Ⅱ级应急响应期间，温州市城区梯次实施“五停”工作！

本文转自：温州新闻网 66wz.com