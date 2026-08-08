温州发布 2026-08-08 10:45:27

广大市民朋友们，生命安全高于一切。请您增强自我防护意识，做好必要准备。

告全体市民书

广大市民朋友：

根据气象部门预报，今年第13号台风“白海豚”较大可能于9日晚上到10日早晨在浙江沿海登陆，将带来强风暴雨及强浪大潮，与9号台风“巴威”相比，此次台风影响时间更长，累积降水量更大，防御形势更加复杂严峻。今天8时，我市将防台风应急响应提升至II级，并有序启动“五停”（停止户外集体活动、停课、停工、停业、停运）措施。在此，我们向全体市民发出紧急呼吁，请务必高度重视，全力配合做好以下事项：

一、密切关注台风预警信息。请广大市民密切关注应急、资规、水利、气象、海事、交警等部门发布的台风路径、风雨预警信息，以官方权威发布为准，坚决做到不造谣、不信谣、不传谣，做到早知晓、早准备、早防范，提前做好避险准备。

二、千方百计做好安全防范。台风影响时段，请广大市民坚持非必要不外出，如确需外出务必做好个人防护。提前适量储备饮用水、食品食物。全面检查并加固门窗、阳台护栏、空调外机、花盆等高空悬挂物，防止坠落伤人。注意用电、用气、用火安全，及时关闭非必要电器，避免室内使用明火。高层住户应注意检查玻璃幕墙等结构安全，发现隐患立即采取加固措施。

三、全力守牢生产经营安全。请广大企事业单位落实安全生产主体责任，统筹停工停产与应急抢险力量。建筑工地、厂区等重点场所须全面加固围板、脚手架、塔吊、工棚、升降机等设施设备，对遇水易燃易爆、有毒物品务必采取有效措施，严防次生灾害发生。同时务必做好职工安全防护，确保人员安全有序转移避险。

四、自觉配合有序避险转移。请广大市民听从当地政府、部门以及村（居）委会等各级组织安排，居住在危险区域的群众，接到转移通知后立即行动，配合工作人员转移到避灾安置场所。在险情未解除前，请不要擅自返回。出现险情需要帮助的，可立即联系各级政府或村（居）。

广大市民朋友们，生命安全高于一切。请您增强自我防护意识，做好必要准备。

温州市防汛防台抗旱指挥部

2026年8月8日

来 源：温州发布

原标题： 告全体市民书

本文转自：温州新闻网 66wz.com