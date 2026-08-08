300个名额！温州市中心医院为初高中新生免费筛查结核病

温州日报 2026-08-08 10:16:00

针对皮肤过敏、免疫力偏弱、不适合做皮试的孩子，温州市中心医院南白象院区推出新生专属福利：结核感染T细胞（TB-IGRA）采血检测，限量300份免费名额。

温州网讯 今年秋季入学的初一、高一学生，需在开学前完成结核病筛查。针对皮肤过敏、免疫力偏弱、不适合做皮试的孩子，温州市中心医院南白象院区推出新生专属福利：结核感染T细胞（TB-IGRA）采血检测，限量300份免费名额，仅限现场到院初高中新生，先到先得，额满为止。

检查地址：温州市瓯海区南白象街道勤中路1号温州市第六人民医院（温州市中心医院南白象院区）2号楼3楼304诊室

时间：周一至周五8:00-12:00、13:00-16:00

步骤：1.到2号楼一楼服务大厅出示学生身份信息、登记核验，领取免费检测卡；

2.赴2号楼3楼304诊室，医生核对免费检测卡信息开具检查单，开具TB-IGRA检查单。

3.根据检查单赴相关科室完成体检。TB-IGRA抽血：前往2号楼二楼化验室采血。

4.等候短信通知。一般采血后约5个工作日出结果。结果产出后统一发送短信至预留手机号，收到短信后携带身份证件，到2号楼一楼服务大厅领取纸质报告。

据了解，目前结核病筛查有三种，家长可自行为孩子选择：

1.EC皮试：性价比高，48小时看结果，适合皮肤无过敏、可接受皮试红肿的学生。

2.PPD皮试：传统筛查手段，特异性偏低，需等待72小时判读。

3.TB-IGRA抽血（本次免费项目，日常检查价格为477元）：无需皮试、无红肿瘙痒，不受卡介苗干扰，精准度最高，更适合皮肤易过敏、免疫力弱、有结核密切接触史的检查者。

来 源：温州日报

原标题： 温州市中心医院为初高中新生免费筛查结核病，300个名额

通讯员 刘郑祥

本文转自：温州新闻网 66wz.com