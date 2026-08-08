温州都市报 2026-08-08 10:36:00

有一种病，症状和老年痴呆很像，但它能治，而且治好了就能恢复正常。

温州网讯 家里老人记性越来越差，反应慢半拍，走路摇摇晃晃像踩棉花，甚至时不时尿裤子——碰到这些情况，十有八九的人第一反应就是：坏了，这是得老年痴呆了！但真相可能没那么让人绝望。温州市人民医院、温州市妇幼保健院神经内科主任叶华提醒：有一种病，症状和老年痴呆很像，但它能治，而且治好了就能恢复正常。

家人以为是“痴呆”

结果治疗后恢复如常

前不久，61岁的阿文（化名）被老伴扶着走进叶华的诊室。老伴满脸愁容：“他这一年整个人都‘钝’了。”记忆变差，交代的事转眼就忘；动作变慢，以前开电动车麻利得很，现在开着开着歪歪扭扭差点摔下来，家里人吓得再也不敢让他碰车；走路晃晃悠悠，非得人扶着才走得稳。最尴尬的是，最近他还总尿急，好几次来不及跑到厕所就尿了裤子。家里人一致认为：肯定是老年痴呆了。

叶华主任仔细检查了阿文的步态，结合症状描述，心里有了初步判断——不是老年痴呆，更像“正常压力脑积水”。随后的磁共振检查和脑脊液放液试验，证实了这一点。

之后阿文做了脑积水分流手术，把脑子里多余的脑脊液引出来，给被压得难受的脑组织“松了绑”。谁也没想到，术后才两周，阿文就像换了个人：走路稳稳当当，健步如飞，之前不敢碰的电动车又重新骑上了街，尿失禁的毛病彻底没影，连之前忘性大的问题都好了大半，家里人都直呼“太神奇了”。

正常压力脑积水

手术时机很重要

叶主任向大家讲明白：正常压力脑积水，并不是大家想的“脑子进水了”，而是脑子里脑脊液的循环路堵了，或者吸收功能出了问题，本该正常流动的液体越积越多，慢慢把脑组织给压到了，才出现一连串的神经毛病。这种病有的是找不到明确原因的特发性，有的是脑外伤、脑出血、脑膜炎之后引发的继发性。它和大家熟悉的阿尔茨海默症（也就是俗称老年痴呆）虽然都有记性差的表现，但差别其实特别明显：

老年痴呆是先从“忘事”开始，早期只是记不住刚发生的事，走路晃、尿失禁这些情况，基本要到病情拖到晚期才会出现；而正常压力脑积水，往往凑齐了“记性差、走路晃、尿失禁”这三个典型表现。

“太多人一看见老人记性差，就直接往老年痴呆身上套，其实不是一回事”，叶主任强调，最关键的区别就是：正常压力脑积水可以通过手术治好，不少患者做完就能恢复到生病前的状态；但老年痴呆目前还没有根治的办法，只能靠药物延缓病情进展，手术没法干预。

叶主任提醒：正常压力脑积水是60岁以上老年人的常见疾病，最看重的就是手术时机。最好赶在刚出现尿失禁的早期就干预，此时脑组织没有受损，及时做手术大多能恢复如常。所以，以后家里老人要是出现了记性变差、走路拖脚不稳、反应变慢，还同时有憋不住尿的情况，千万别急着直接给老人扣上“老年痴呆”的帽子，早点去神经内科做个排查，说不定撞上的就是这个能治好的病。

来 源：温州都市报

原标题： 记性变差、走路变慢，不一定是老年痴呆

专家提醒，也可能是脑积水，早期治疗能恢复如常

记者 张晓

本文转自：温州新闻网 66wz.com