林杰：在佛得角的生意经与足球梦

温州都市报 2026-08-08 10:36:53

林杰与沃齐尼亚的家人

林杰与门将沃齐尼亚视频聊天

温州网讯 上周，远在佛得角的“80后”林杰通过视频连线，参与了一场为期两小时的线上会议。与会者均为浙江省内的文旅部门代表及相关专家、达人。会上，林杰提出，希望借助佛得角队在世界杯上的“余热”，搭建起佛得角队与温州足球界的沟通渠道，以足球竞技带动温州文旅产业发展。

2026年世界杯上，几乎所有目光都集中在这个世界地图上的“弹丸之地”——佛得角。球迷们津津乐道于它的第一次世界杯之旅：逼平西班牙、打入队史世界杯首球、战平乌拉圭，以及那位一战封神的40岁门将沃齐尼亚……

林杰笑称，他现在回想起佛得角队在世界杯上的表现，依然觉得不可思议，“这可能是足球的魅力之一——一支由籍籍无名之辈组成的‘球队’，杀得世界级强队‘人仰马翻’，这正是大家希望看到的故事。”

事实上，在外界许多人看来，林杰身上同样也有着不可思议的色彩。20岁时，他从温州远赴佛得角打拼，从帮亲戚打工，到从事服装百货，再到涉足装修建材行业，用23年时间在佛得角牢牢扎下了根。正是这份底气，使得当全球媒体正准备订票飞往佛得角时，他已坐在门将沃齐尼亚家中，与沃齐尼亚的母亲谈论起比赛的进程了。

在朋友眼中，林杰身上有很多温州人的特质：吃苦耐劳、聪明能干，尤其善于审时度势、抓住机会。就像这次世界杯，大家不仅知道了佛得角，也记住了那句广为流传的话——“西班牙没进的门，温州人进去了。”而这句话中的主人公，正是林杰。

今天，记者采访到温州市瓯海区侨商总会副会长、佛得角华人华侨慈善基金会名誉会长林杰，聊聊他从温州到佛得角“拓荒”与“筑梦”的旅程。

一

林杰是温州人，出国前曾在温州双屿开过诊所，也见过千禧年前后当地皮鞋厂林立的景象。当被问起生意是否好做时，他只笑了笑，没细说，转而讲起去佛得角的决定。

“那时温州人大多去意大利，但亲戚在佛得角做生意，让我去帮忙，我就想过来看看有没有新机会。”2003年，他踏上前往佛得角的旅途：温州—香港—南非约翰内斯堡—佛得角萨尔国际机场，再转小飞机到圣文森特，全程40多小时。

“第一印象？光秃秃的，机场小得像学校操场。”但他没退缩，“既然来了，第二天就去亲戚店里上班。”

起初在亲戚的服装超市帮忙，当时佛得角物资匮乏，“发什么货都一下子卖光，简直是抢光。”他嗅到商机。2006年，他决定单干，第一次回国进货，连义乌市场在哪都不知道。他借遍亲友，凑了40多万元，发了第一个货柜。“心里没底，但温州人胆子大，干了再说。”结果货柜一到便销售一空，赚到第一桶金。此后他从拿货转为自行采购，生意步入正轨，并从百货拓展到建材、瓷砖、卫浴，成立外贸公司。

生意做大后，他不再满足于租店面，2013年起开始购置物业，“买下来就不用付房租了”。彼时，林杰与当地的明德伦塞体育俱乐部建立联系，成为会员。周末，俱乐部邀请会员及家属去球场观看训练和比赛，林杰常年提供资助。这家俱乐部正是沃齐尼亚和现任佛得角国家队主教练布比斯塔早年效力过的地方。更凑巧的是，沃齐尼亚的表妹恰好就在林杰妻子经营的服装店里工作，而林杰的住处离沃齐尼亚家仅3公里。林杰笑称，佛得角球队出名前，他这个中国赞助商在队员眼中算是个名人。

2020年后，林杰从商人转型为房地产开发商，亲力亲为，从设计、审批到采购、施工全程参与。他开发的第一栋楼以店面为主，共七八间店铺和十来套公寓，不到半年就卖光了。

如今，他正着手第二个项目——一栋约50套公寓的住宅楼，图纸正在规划中。同时，一个占地5000平米的仓储展示中心也即将动工。

林杰与当地政府人员合影

二

林杰在圣文森特生活了23年，是当地的“名人”。他的名气不仅来自商业成就，更来自热心公益。疫情期间，他向市政府捐赠口罩、消毒液，并组织人员用从中国带来的设备为公共场所消毒。

2025年，他参与成立佛得角华人华侨慈善基金会，担任名誉会长，帮助单亲妇女、孤儿等最需要关怀的群体。今年，基金会正式获得佛得角足协官方授权，制作并销售佛得角国家队球衣。

林杰说，来佛得角的人，会感动于当地球员对足球纯粹的热爱。“他们待遇很低，正式球员一个月才1000多元人民币，还不够买双好球鞋。但他们对足球的热爱是流淌在血液里的，在沙滩上、在任何地方都能踢，那种拼搏精神非常感染我。”

佛得角队在2026年世界杯上的惊人表现，让世界认识了这个小国，也让林杰的抖音、小红书等社交媒体账号瞬间涌入大量粉丝。“我平时就是拍拍生活，海边的、海关的，记录一下。世界杯火了以后，各个平台都来找我，说要把我的流量推到明星级别，希望我能把沃伊尼亚带到中国。”

然而，林杰有自己的节奏和更长远的规划。他并没有急于变现，而是先与门将及其家人建立信任。世界杯期间，他送门将的母亲去机场，给门将家里送去行李箱和鞋子，在门将回国后上门拜访。他深知沃齐尼亚的单纯：“他现在只想踢球，不想接商业广告。”林杰认同佛得角队教练布比斯塔的一句话：世界杯结束了，属于沃齐尼亚的那页翻过去了，他要把精力留给未来。

事实上，林杰的目光已经投向了下一届世界杯。他锁定了另一位潜力新星——13号卡布拉尔，并开始筹划与教练团队的深度合作。

目前，林杰已帮助教练布比斯塔开通网络平台，发布了三条视频。

三

林杰正尝试从商人角色转变为球队队员和教练在中国的推广者，乃至佛得角与温州球队之间的链接者，用足球文化打通两地地域壁垒。

“我想以足球为媒，把佛得角的拼搏精神和温州的经济活力结合起来。”林杰兴奋地描绘着他的蓝图。他透露，温州市体育局、温州足协的相关负责人已与他多次进行线上线下沟通。

“我们讨论如何把温州的足球‘踢’出去。”林杰说，“温州是沿海经济发达城市，也曾是足球强市，上世纪七八十年代三次获得浙江省冠军，民间有不错的足球氛围。我们可以引入体育产业，让城市活起来。”

林杰设想，以民间组织的形式自掏腰包，类似多年前球王马拉多纳来温州一样，邀请佛得角优秀教练来温州，为热爱足球的孩子们进行一两周指导；也可与佛得角俱乐部签订友好协议，开展定期交流，“这不仅是足球，更是瓯越文化的‘出海’。”

林杰说，世界杯之后，大家知道了佛得角，也知道了这个距中国约11000公里的岛国，有1500余名温州人在此经商生活，“要抓住这个爆红的契机，把温州人精神和温州元素通过足球文化无限放大。”下一步，他可能会和国内的朋友一起，在温州成立一家传媒或体育文化公司，把佛得角的故事和足球的故事，讲给更多人听。

从双屿的诊所医生，到圣文森特的温州商人；从第一次懵懂闯荡佛得角的“冒险家”，到如今被官方看重的“民间使者”。林杰用23年时间，在万里之外的非洲岛国，写下了属于温州人的商业传奇，也正在书写一段关于足球与梦想的新篇章。

来 源：温州都市报

原标题： 林杰：在佛得角的生意经与足球梦

记者 小毛

本文转自：温州新闻网 66wz.com