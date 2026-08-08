学习强国温州学习平台 2026-08-08 13:23:45

多年来，三垟地区因为生态搬迁和新建小区不断落成，这个承载着湿地记忆的地方面临着文化“失根”的严峻挑战。而这一切的改变，都与温州市文化特派员、温州职业技术学院专任教师周永的到来息息相关。

温州市瓯海区三垟街道榕盛社区的非遗市集又热闹了起来，一位留学生举着刚完成的剪纸作品，用熟练的中文说：“我要把这幅‘福’字带回我的家乡，让家人也看看中国的美。”

多年来，三垟地区因为生态搬迁和新建小区不断落成，这个承载着湿地记忆的地方面临着文化“失根”的严峻挑战。而这一切的改变，都与温州市文化特派员、温州职业技术学院专任教师周永的到来息息相关。

2024年6月，经温职院和市社科联推荐，周永走进三垟街道榕盛社区。他没有急着“送文化”，而是先蹲点摸清了一件事：这里的居民不缺活动，缺的是能扎根的文化认同。

修志寻根

让地方志成为“乡愁字典”

地方志是一个地方的家底，也是居民精神上的“户口本”。因三垟地区变迁太快，大量历史信息濒临散失，周永做的第一件事，就是协助街道修一部“活”的《三垟街道志》。

2024年8月，周永在三垟街道参加《三垟街道志》编纂工作交流会，倾听编委会工作人员的介绍并就审校增补工作建言。

他联络温州大学人文学院的5位研究生组建团队，特别吸纳了三垟街道籍的学生加入。“自家人修自家志，感情不一样。”他们走访原住民，踏勘历史遗迹，把口耳相传的故事变成了可记录、可流传的文字，历经三轮精细打磨，这部四十余万字的《三垟街道志》在今年春节前完成修订，交付出版社。

2024年10月，周永与街道工作人员商讨《三垟街道志》审校分工安排。

在走访中，团队挖掘出了许多连老居民都快淡忘的湿地农耕习俗、老地名由来等，为搬迁后的新社区重建文化认同，提供了最扎实的“文本依据”。好多居民感慨：“翻开这本书，就像看到了曾经走过的路。”

非遗生根

28个系列课程里的“熟人社会”

文献整理是为文化“寻根”，而活态传承则是让文化在日常生活里“生根”。两年来，周永协助榕盛社区，把非遗变成了一种可触摸、可参与的日常。

2024年10月，邀请瓯塑代表性传承人董若慧传授非遗技艺。

截至今年5月，周永负责的28个系列非遗手作体验课程常态化开展，冬令营、夏令营研学活动让孩子们着了迷。2024年、2025年，4场大型非遗市集轮番登场，吸引了社区及周边居民，特别是青少年的广泛参与。

2025年1月，鹿城区山福镇驿头驿阳村“村晚”活动现场，温职院四位文化特派员与非洲留学生共同表演非洲鼓节目。

在“村晚”、走进“过大年”现场，温职院国际留学生的深度参与成为了焦点。来自柬埔寨的留学生李尚南说：“我在这里真正读懂了中国的‘和’与‘美’。”借此机会，周永把文化交流的半径拉得更远，让国际友人读懂中国靠的不是说教，而是一针一线、一雕一琢里的文化浸润。

理论铸根

从社区实践到“共富”样本

“文化建设不能只停留在热闹的活动上。”周永带着团队，把论文写在了三垟的土地上。

2024年6月，团队深入榕盛社区开展调研。

他们走访文化场所，深入社区肌理，召开专题座谈会，最终完成《以文化建设赋能社区治理的温州实践——基于三垟街道的调查研究》这份近20万字的书稿，并与中国国际商务出版社达成出版协议。书稿系统梳理了文化建设赋能基层治理的内在逻辑与实践路径，为文化赋能区域发展提供了理论分析和总结，淬炼成可复制、可推广的理论经验。

这恰恰点明了文化特派员的独特价值：他不仅是“送文化”的使者，更是专业资源与基层需求间的“转换器”。周永从修志到办课堂，再到调研出书，一条“保护-活化-治理”的路径越来越清晰。文化，让一群原本陌生的人找到了共同的精神故乡，而人心的凝聚，正是基层治理“以文化人、以文育人”最宝贵的情感基石。

回望两年派驻路，周永用“耐心与韧性”，让寻到的“根”能发出新芽。如今的三垟，那片由文化特派员和居民共同浇灌的“文化林”枝繁叶茂，它正告诉人们，在乡村振兴、共同富裕的道路上，文化的灯火一旦点亮，人心就不再流浪。而这，正是“文化特派员制度”最生动的体现。

来 源：学习强国温州学习平台

原标题： 文化特派员周永：在三垟种下一片“林”、点亮一盏“灯”

本文转自：温州新闻网 66wz.com