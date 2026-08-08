潮新闻 2026-08-08 12:02:30

独特的地理气候孕育出“特晚熟”错峰优势，马站荔枝采摘期为7月下旬至8月中下旬，较两广等荔枝主产区晚一个多月，上市恰好可填补市场空窗期。

当岭南荔枝早已下市，盛夏的温州苍南却正是荔红果香时。8月6日，2026浙南云上荔枝节暨苍南县荔枝产业高质量发展座谈会在马站镇举行，马站片区超500亩挂果晚熟无核荔枝即将集中上市。

作为苍南荔枝的核心种植区，地处浙闽交界的马站镇，是浙江唯一具有南亚热带气候特征的区域，也是我国沿海商品荔枝经济栽培最北沿。独特的地理气候孕育出“特晚熟”错峰优势，马站荔枝采摘期为7月下旬至8月中下旬，较两广等荔枝主产区晚一个多月，上市恰好可填补市场空窗期。

图源苍南发布

果农最先尝到“晚熟”的甜头。60多岁的老陈是马站镇的老果农，种荔枝已有七八年时间，在他的精心打理下，自家规模不足4亩的荔枝树，今年就给他带来近30万元的收入，“这几年，马站晚熟荔枝的名气打出来了，不愁卖。”

“本地荔枝下周将大批量上市，今年外地来采购的消费者明显多了。”马站镇党委委员林悦告诉记者，当地无核荔等精品果售价稳定在每公斤100至120元，单果50克以上的特大果每公斤售价超200元，仍供不应求。在当地丰产示范园，5年生荔枝树亩产可达750公斤左右，亩产值突破5万元，效益是传统模式的5倍。

“甜蜜”背后，是接续六十余年的科技攻关。浙江省亚热带作物研究所三代科研人员接力破解“南荔北种”关键技术，攻克防寒抗冻、花期调控、品种驯化等系列技术难题。研究团队远赴海南引进优质无核荔枝种质资源，开展嫁接改良、设施栽培、精准水肥配套试验，摸索出一套成熟的浙南荔枝栽培新模式。如今，苍南荔枝种植面积已达3000多亩，主要分布在马站、沿浦、霞关等乡镇，成为带动当地农户增收的“黄金产业”。

浙江省亚热带作物研究所供图

这场“甜蜜助攻”仍在持续。当天，来自省内外的专家学者、科研院所、企业代表围绕抗寒栽培、智慧种植、采后保鲜等关键技术进行了深入研讨，并为本地种植户送上设施栽培“技术锦囊”。与会嘉宾还现场观摩无核荔枝设施栽培基地并品鉴当地的晚熟荔枝。“引种品种的优点都表现出来了，丰产性和口感都不错，特别是晚熟产区果实发育慢，品质更好。”华南农业大学园艺学院教授黄旭明现场品鉴后评价道。

“目前，马站已建成浙南特色果树省级种质资源圃，留存34个优质荔枝品种资源。”浙江省亚热带作物研究所浙南特色果树研究室主任宋洋介绍，将通过引种、保种、试种，筛选出更多适合浙江的荔枝品种。

江秀清 摄

据悉，马站镇无核荔枝种植约710亩，今年总产量近25万公斤，总产值约2900万元。当地正以荔枝IP串联文旅业态，通过常态化举办荔枝文旅嘉年华、“最北荔市”特色市集，融合采摘体验、荔园采风等多元玩法，延伸“甜蜜产业链”。

来 源：潮新闻

原标题： 盛夏浙南荔园香！温州苍南马站晚熟荔枝错峰上市

记者 赵琛璋

本文转自：温州新闻网 66wz.com