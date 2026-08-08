雨量大、影响久！温州市气象台详解台风“白海豚”动向

温州网讯（记者 潘涌燚）8月8日11时，温州市气象局召开发布会，通报今年第13号台风“白海豚”最新移动路径、强度演变情况，针对群众关切的热点疑问逐一作出解答，引导全市做好各项防风防雨准备工作。

温州市气象台副台长窦慧敏介绍说，预计“白海豚”将以每小时10至15公里的速度向偏西方向行进，整体强度维持稳定、局部略有增强，大概率于9日夜间至10日早晨，在苍南至象山沿海一带登陆，登陆时可达台风级或强台风级（风力 12 至 14 级）；登陆后台风转向西偏北方向移动，强度会逐步衰减。

降雨预报方面，预计我市8日部分阴有阵雨或雷雨，局部大到暴雨，夜里中到大雨部分暴雨，9日大暴雨部分特大暴雨，10日暴雨到大暴雨，11日阴有阵雨。全市面雨量（8日08时至11日20时）200～350毫米，部分400～500毫米，个别800毫米以上。

“相较‘巴威’，‘白海豚’移动速度偏缓，风雨影响周期更长，叠加持续水汽补给，累计降雨总量更高。”她提醒，此次台风雨量大、持续时间长，需注意防范强降水可能引发的山体滑坡、小流域山洪、城乡积涝等次生灾害。

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