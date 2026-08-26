温州发布 2026-08-26 18:37:23

今天10时，我市将防台风应急响应提升至Ⅱ级，并有序启动“五停”措施。

广大市民朋友：

据气象部门预报，今年第18号台风“沙德尔”将于27日夜间至28日上午在浙江象山到福建福鼎一带沿海登陆，这将是我市两个月内第3次经受台风正面登陆、正面袭击的重大考验，与9号台风“巴威”、13号台风“白海豚”相比，此次“沙德尔”台风恰逢（农历七月十四至十六）天文大潮，极易出现狂风、巨浪、高潮、暴雨“四碰头”极端叠加态势，将对我市造成严重威胁。今天10时，我市将防台风应急响应提升至Ⅱ级，并有序启动“五停”措施。为保障广大市民及家人生命财产安全，现提醒注意以下事项：

一、尽量减少外出活动，主动规避各类风险。台风影响期间，请广大市民坚持非必要不出门，提前适量储备生活用水、食品食物。关好并加固家中门窗，及时收纳阳台花盆、外置杂物，严防高空坠物伤人。若家中出现积水，第一时间切断总电源，严防触电事故发生，重点看护好家中老人、小孩安全。确因特殊情况必须外出的，要注意防范高空坠物，避开积水路段，严禁涉水通行，远离坠落电线电缆、警示危险的电力设施，切实做好个人安全防护。请各位车主及时将车辆转移至地势较高区域，远离围墙、树木、广告牌等易倒伏物体，锁好车窗，防止车辆被淹、被砸受损。

二、积极配合转移安置，同舟共济守望相助。请广大市民自觉服从防台抗灾大局，主动配合当地政府、防汛防台部门以及村（居）委会的统一指挥调度。接到撤离转移通知的人员，请无条件即刻转移，台风警报未解除前，请不要擅自返回。居住在危旧房、临时工棚、低洼易涝区等危险区域的人员，务必服从安排转移到安全避险场所。在确保自身安全的基础上，请关心帮扶身边老弱病残等特殊困难群体，发扬邻里互助精神。如遭遇险情，请及时拨打110、119、120或已公开的社会应急救援队伍值班电话求救。

三、严守生产经营底线，筑牢行业安全防线。防台风二级响应启动后，各相关行业领域将梯次有序落实停止户外集体活动、停课、停工、停业、停运“五停”措施。相关停工停产单位要压紧压实安全生产主体责任，严密防范台风引发各类次生衍生事故。各施工企业要对脚手架、塔吊、升降机、围墙、工棚等设施全面开展加固除险，及时组织工地工棚人员转移。储存处置遇水易燃易爆、有毒有害物品的生产企业，必须落实专项防护管控举措，坚决守住安全生产底线。

四、关注官方权威发布，自觉抵制不实信息。请密切关注气象、应急、水利等部门及镇街发布的台风暴雨预警、人员转移避险等防台工作通知，以官方权威发布为准。理性甄别网络信息，对网上未经证实的灾情预测、夸大传言，不转发、不轻信、不评论，自觉抵制谣言信息，共同维护清朗网络环境，避免制造和传播恐慌情绪。

温州市防汛防台抗旱指挥部

2026年8月26日

来 源：温州发布

原标题： 告全体市民书

本文转自：温州新闻网 66wz.com