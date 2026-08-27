新闻综合频道 2026-08-27 18:05:46

18号台风“沙德尔”已逼近温州沿海，我市将于8月27日18时提升防台风应急响应等级到Ⅰ级，现就温州市城区梯次实施“五停”工作明确如下：

一、要始终坚持“一个目标、四个宁可”理念，按照省委“五个更”要求（思想要更重视、准备要更充分、措施要更硬实、工作量要更宽、力量投入要更大），切实强化底线思维和风险意识，梯次实施温州市城区（鹿城区、龙湾区、瓯海区）“五停”工作，全力保障人民群众生命财产安全。

二、各地各有关部门要加强宣传引导，充分利用广播、电视、短信、手机客户端、网站、微博、微信、电子显示屏等渠道，加密发布极端天气预警信息和“五停”信息，扩大公众覆盖面，同时直达“五停”关键节点责任人。各地各有关部门要迅速行动，务必落实安全责任，确保平稳有序。

三、防台Ⅰ级应急响应城区（鹿城、龙湾、瓯海）“五停”事项

（一）

停止户外集体活动

防台Ⅰ级应急响应，停止户外文化、旅游等各类集体性活动。

防台Ⅰ级应急响应，停止各类户外体育赛事活动。

（二）

停课

防台Ⅰ级应急响应，所有高校、中小学、幼儿园、托育机构、技工院校、培训机构实施停学停课，停止所有线下教育教学、学生军训、体艺赛事、研学师训、托管服务等活动。温州市教育局应及时通知各在温高校提前优化学生返校时间，尽量安排在8月30日及之后返校。

（三）

停工

1.在建工地：防台Ⅰ级应急响应，水利、交通、住建、海上风电等所有在建工地停工。

2.工矿危化企业：防台Ⅰ级应急响应，高温金属熔融企业、露天矿山、地下矿山以及间歇生产危化企业（包括非许可化工医药企业）、带储存危化经营企业全面停产停工；连续生产危化企业减负荷生产或停产。

3.其他工业企业：防台Ⅰ级应急响应，坚持“生命至上、安全第一”，由区级政府层面落实工业企业停工措施，遇水、遇风有致灾风险的企业，及临水、临崖、低洼的企业全面停工；进入紧急防汛期，除承担抢险救灾和社会基本运行任务的企业外，其余工业企业全面停工，确保人员安全。

（四）

停业

1.营业场所：防台Ⅰ级应急响应，娱乐场所、体育健身、农家乐、民宿等经营场所一律停止营业。饭店排档、农贸市场、商超可延至8月27日21时实施停业；供水、供电、燃气、通信、医药等民生保障类，以及提供生活必需品的重点保供企业（商超）等营业场所不在停业范围内。

2.旅游景区（点）：防台Ⅰ级应急响应，所有景区（点）全面关停。

3.城市公园：8月27日20时，城区城市公园实施关停，及时做好游客撤离、疏散工作，确保游客安全；非封闭式城市公园关停后，管养单位要组织力量开展巡查，确保逗留游客疏散到位。

（五）

停运

1.公交、两客一危：防台Ⅰ级应急响应，停运客运班车、农村客运班线、旅游包车、山区公交线路、危险货物运输车；城区公交线路于8月27日20时实施停运。

2.高速公路：当风力达到7级时，在临水临崖、高落差、横风影响较大等路段，视情对大中型客车、小微型面包车、危险品运输车、集装箱车和载货超高等车辆实行限制通行。

当风力达到10级或强降雨导致能见度过低（低于50米）时，关闭高速公路；台风登陆后根据风力影响视情及时解除管控，开展交通恢复工作。

3.水上航运：水上防台Ⅰ级应急响应，所有港内船舶停止航行；加强避风船舶动态巡视，做好应急抢险准备。

4.轨道交通：防台Ⅰ级应急响应，8月27日21时组织全线网停运工作。

5.民航：具体停运时间以民航官方信息为准。

6.铁路（含动车、高铁）：具体停运时间以铁路官方发布信息为准。

（六）

其他

网约配送、快递企业、出租车（含网约车）于8月27日22时暂停运营。各跨海通道、高架桥及高速公路、部分山区道路、危险路段视情采取交通管制，除应急、救援及特殊任务车辆外，其他车辆不得通行。

台风严重影响期间，倡议全体市民及外来人员人不出门、车不上路，属地镇街要通过网格员、村社干部、物业公司做好温馨提示、劝导帮扶；必要时公安部门按照既定方案实施劝返、封道、引流等管控措施，确保社会面静下来。

其他县（市、区）、功能区可根据各自实际自行制定方案予以实施，确保各项措施平稳有序落实到位。

来 源：新闻综合频道

原标题： Ⅰ级应急响应期间，温州市城区梯次实施“五停”工作！

本文转自：温州新闻网 66wz.com