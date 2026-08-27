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Ⅰ级应急响应期间，温州市城区梯次实施“五停”工作！

新闻综合频道 2026-08-27 18:05:46

18号台风“沙德尔”已逼近温州沿海，我市将于8月27日18时提升防台风应急响应等级到Ⅰ级，现就温州市城区梯次实施“五停”工作明确如下：

一、要始终坚持“一个目标、四个宁可”理念，按照省委“五个更”要求（思想要更重视、准备要更充分、措施要更硬实、工作量要更宽、力量投入要更大），切实强化底线思维和风险意识，梯次实施温州市城区（鹿城区、龙湾区、瓯海区）“五停”工作，全力保障人民群众生命财产安全。

二、各地各有关部门要加强宣传引导，充分利用广播、电视、短信、手机客户端、网站、微博、微信、电子显示屏等渠道，加密发布极端天气预警信息和“五停”信息，扩大公众覆盖面，同时直达“五停”关键节点责任人。各地各有关部门要迅速行动，务必落实安全责任，确保平稳有序。

三、防台Ⅰ级应急响应城区（鹿城、龙湾、瓯海）“五停”事项

（一）

停止户外集体活动

防台级应急响应，停止户外文化、旅游等各类集体性活动。

防台级应急响应，停止各类户外体育赛事活动。

（二）

停课

防台级应急响应，所有高校、中小学、幼儿园、托育机构、技工院校、培训机构实施停学停课，停止所有线下教育教学、学生军训、体艺赛事、研学师训、托管服务等活动温州市教育局应及时通知各在温高校提前优化学生返校时间，尽量安排在8月30日及之后返校

（三）

停工

1.在建工地：防台级应急响应，水利、交通、住建、海上风电等所有在建工地停工。

2.工矿危化企业：防台Ⅰ级应急响应，高温金属熔融企业、露天矿山、地下矿山以及间歇生产危化企业（包括非许可化工医药企业）、带储存危化经营企业全面停产停工；连续生产危化企业减负荷生产或停产。

3.其他工业企业：防台Ⅰ级应急响应，坚持“生命至上、安全第一”，由区级政府层面落实工业企业停工措施，遇水、遇风有致灾风险的企业，及临水、临崖、低洼的企业全面停工；进入紧急防汛期，除承担抢险救灾和社会基本运行任务的企业外，其余工业企业全面停工，确保人员安全。

（四）

停业

1.营业场所：防台Ⅰ级应急响应，娱乐场所、体育健身、农家乐、民宿等经营场所一律停止营业。饭店排档、农贸市场、商超可延至8月27日21时实施停业；供水、供电、燃气、通信、医药等民生保障类，以及提供生活必需品的重点保供企业（商超）等营业场所不在停业范围内。

2.旅游景区（点）：防台Ⅰ级应急响应，所有景区（点）全面关停。

3.城市公园：8月27日20时，城区城市公园实施关停，及时做好游客撤离、疏散工作，确保游客安全；非封闭式城市公园关停后，管养单位要组织力量开展巡查，确保逗留游客疏散到位。

（五）

停运

1.公交、两客一危：防台Ⅰ级应急响应，停运客运班车、农村客运班线、旅游包车、山区公交线路、危险货物运输车；城区公交线路于8月27日20时实施停运

2.高速公路：当风力达到7级时，在临水临崖、高落差、横风影响较大等路段，视情对大中型客车、小微型面包车、危险品运输车、集装箱车和载货超高等车辆实行限制通行。

当风力达到10级或强降雨导致能见度过低（低于50米）时，关闭高速公路；台风登陆后根据风力影响视情及时解除管控，开展交通恢复工作。

3.水上航运：水上防台Ⅰ级应急响应，所有港内船舶停止航行；加强避风船舶动态巡视，做好应急抢险准备。

4.轨道交通：防台级应急响应，8月27日21时组织全线网停运工作

5.民航：具体停运时间以民航官方信息为准。

6.铁路（含动车、高铁）：具体停运时间以铁路官方发布信息为准。

（六）

其他

网约配送、快递企业、出租车（含网约车）于8月27日22时暂停运营。各跨海通道、高架桥及高速公路、部分山区道路、危险路段视情采取交通管制，除应急、救援及特殊任务车辆外，其他车辆不得通行。

台风严重影响期间，倡议全体市民及外来人员人不出门、车不上路，属地镇街要通过网格员、村社干部、物业公司做好温馨提示、劝导帮扶；必要时公安部门按照既定方案实施劝返、封道、引流等管控措施，确保社会面静下来。

其他县（市、区）、功能区可根据各自实际自行制定方案予以实施，确保各项措施平稳有序落实到位。

来　源：新闻综合频道

原标题： Ⅰ级应急响应期间，温州市城区梯次实施“五停”工作！

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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