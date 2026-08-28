温州发布 2026-08-28 08:52:30

今天（8月28日）8时05分前后，今年第18号台风“沙德尔”在浙江台州玉环市坎门街道沿海登陆。台风影响期间，风力强、降雨大，请广大市民安心待在家中和避灾点，关好门窗，远离阳台、窗户等危险区域做好防风防雨措施。面对台风，留在安全室内就是最稳妥的选择。

截至8月28日8时，全市9条高速公路全部封闭，72处高速收费站全部关闭，地方道路管制135处。

温州交警温馨提醒：人不外出、车不上路，确保安全！

重要的事情说三遍！

非必要不出门！

非必要不出门！

非必要不出门！

这份提醒请收好

↓↓↓

来 源：温州发布

原标题： 人不外出、车不上路！台风登陆不等于危机解除！

本文转自：温州新闻网 66wz.com