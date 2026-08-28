温州都市报 2026-08-28 09:59:53

8月27日，受强对流天气带来的大风影响，鹿城区接连发生两起因防水雨棚松动引发的高空险情。鹿城区消防救援局接警后，迅速调派消防救援力量赶赴现场处置。

温州网讯 8月27日，受强对流天气带来的大风影响，鹿城区接连发生两起因防水雨棚松动引发的高空险情。鹿城区消防救援局接警后，迅速调派消防救援力量赶赴现场处置。

当天上午，蒲鞋市街道桥儿头茶绿组团一住户窗外雨棚被大风吹得摇摇欲坠，消防救援人员到场后，先将应急绳绑在操作队员腰间，并由另一名队员拽住绳索，做好安全防护。因雨棚较大，为防止拆除过程中坠落，救援人员还用应急绳将雨棚绑住，由其他队员拉住。雨棚位于六楼外侧且难以直接触碰，救援人员先用挠钩将雨棚钩至可操作范围，再用消防斧进行拆除，成功排除隐患。当天下午，五马街道黎明西路一居民楼五楼再次发生类似警情。由于该处雨棚为平铺结构，消防救援人员直接利用消防斧实施破拆，成功处置。

消防部门提醒：台风天气风力较大，市民应提前检查家中雨棚、空调外机、花盆等悬挂物和搭建物，及时加固或移除。若发现高空险情，切勿自行冒险处置，请第一时间拨打119报警，等待专业人员到场处理。同时，台风过境期间尽量减少外出，远离广告牌、临时搭建物等危险区域，确保人身安全。

来 源：温州都市报

原标题： 大风致雨棚摇摇欲坠 消防连排两起高空险情

通讯员 彭泽华 记者 吴祖坚

本文转自：温州新闻网 66wz.com