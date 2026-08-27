温州晚报 2026-08-27 08:25:44

面对今年第18号台风“沙德尔”逐渐逼近，我市已启动防台风Ⅱ级应急响应，温州菜篮子集团已在第一时间启动防台保供预案，全链条筑牢供应防线，全力保障台风期间市民“菜篮子”量足价稳。

温州网讯 8月26日上午，不少市区农贸市场里，前来采购日常食材的市民脚步从容，摊位上的包心菜、黄瓜、鲜香菇等菜品码放得满满当当，摊主称重时报出的菜价和前几日相比没有明显波动。面对今年第18号台风“沙德尔”逐渐逼近，我市已启动防台风Ⅱ级应急响应，温州菜篮子集团已在第一时间启动防台保供预案，全链条筑牢供应防线，全力保障台风期间市民“菜篮子”量足价稳。

记者从温州菜篮子集团了解到，目前，旗下9家农贸市场全品类农产品供应充足，日常市民消费的主流菜品价格与平日基本持平：猪腿肉每斤11至25元，香菇菜每斤3至6元，包心菜每斤2至5元，黄瓜每斤3至7元，不带壳水果豆每斤15至27元；水产类对虾每斤23至35元，九节虾每斤110至150元，没有出现菜价跳涨现象。

为守住价格与安全两道关口，现代菜篮子已升级日常监测机制，每日对所辖9家农贸市场的53个品类菜价开展全覆盖动态监控，同步加密各业态供应数据分析，第一时间掌握市场供需变化。食品安全检测环节持续加码，每日检测批次不低于185批次，从源头守住舌尖安全底线。同时，集团延续此前防台应急响应中向市场商户发出的稳供保价倡议要求，继续严防极端天气下出现哄抬物价、囤积惜售等违规行为。

批发端的充足储备，是终端市场稳定的坚实后盾。截至8月26日下午，现代菜篮子冷链物流园内储备物资总量已达31840吨，其中冷库存猪肉1639吨、牛肉856吨、鸡副产品2277吨、冻水产品9302吨、速冻食品14187吨、干货3426吨、干蔬菜153吨。依托冷链物流园、畜禽屠宰园的一体化运作体系，仓储、分拣、配送全环节高效联动，可随时根据市场需求动态调配货源，确保台风期间生鲜农产品供应不断档、不脱销。

针对台风期间市民出行不便的情况，温州菜篮子集团下属品牌现代菜篮子已开通线上便民保供通道，旗下大南门、南浦、黎明、上田、新田园、黄龙、生态园共7家农贸市场全部上线“阳光菜场”平台，市民足不出户，既可通过淘宝闪购APP买菜频道下单，也能在美团外卖APP商超板块选购新鲜食材，享受配送到家服务。

温州菜篮子集团相关工作人员表示，在做好保供的同时，助农纾困举措也同步落地。台风影响期间及过境后，温州菜篮子集团将安排专人摸排农户受灾诉求，联动自有农贸市场、冷链物流及线上平台资源，在下属各市场开放“助农爱心专区”，为有需要的农户免费提供经营摊位，快速打通“田间直达餐桌”的绿色通道，同时发动经营户与市民参与爱心认购，在保障市民消费需求的同时，最大限度帮助农户降低灾害损失。

目前，温州现代菜篮子已进入24小时防台值守状态，全员严阵以待持续跟踪台风动态，逐项落细落实防御应对和保供稳价各项举措，全力守护台风期间市民的“菜篮子”稳稳当当。

来 源：温州晚报

原标题： 台风“沙德尔”逼近，温州菜篮子集团3万余吨物资托稳市民餐桌

记者 陈培培

本文转自：温州新闻网 66wz.com