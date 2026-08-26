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注意！这些地方地质灾害气象风险黄色预警

温度新闻 2026-08-26 21:07:42
26日，温州市自然资源和规划局、温州市气象局联合发布未来24小时地质灾害气象风险等级预报。

26日，温州市自然资源和规划局、温州市气象局联合发布未来24小时地质灾害气象风险等级预报。

26日20时至8月27日20时，平阳县山门镇、顺溪镇、南雁镇、怀溪镇，苍南县莒溪镇等部分地区地质灾害气象风险较高（黄色预警）。请密切关注雨量情况，做好地质灾害防范工作。

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原标题： 注意！这些地方地质灾害气象风险黄色预警

记者 林迎颖

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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