注意！这些地方地质灾害气象风险黄色预警
温度新闻 2026-08-26 21:07:42
26日，温州市自然资源和规划局、温州市气象局联合发布未来24小时地质灾害气象风险等级预报。
26日，温州市自然资源和规划局、温州市气象局联合发布未来24小时地质灾害气象风险等级预报。
26日20时至8月27日20时，平阳县山门镇、顺溪镇、南雁镇、怀溪镇，苍南县莒溪镇等部分地区地质灾害气象风险较高（黄色预警）。请密切关注雨量情况，做好地质灾害防范工作。
来 源：温度新闻
原标题： 注意！这些地方地质灾害气象风险黄色预警
记者 林迎颖
本文转自：温州新闻网 66wz.com
为你推荐
-
清积水灭蚊虫防传染病 温州市区公园筑牢蚊媒传染病防控防线社会08-26
-
全省首个500千伏“超级电力枢纽”开建！能装超400万千瓦绿电，节约土地3000亩社会08-26
-
龙湾全域寻找十大“趣拍点” 手机随手拍有机会拿2000元奖励社会08-26
-
山体滑坡压垮8间民房 平阳县山门镇人员转移成功避险社会08-26
-
防御台风“沙德尔” 文成科学调度百丈漈水库泄洪社会08-26
-
七孔全开 龙港舥艚水闸抢排预泄腾库容社会08-26
-
2小时带货农产品3万元 看温州年轻人如何在乡村“抱团生长”社会08-26
-
这个暑假学生族扎堆变美 青少年颜值消费需理性社会08-26
-
萌娃独自“夜骑” 警民接力“护航”社会08-26
-
声动园博 唱游瓯海 全民“K歌”大赛总决赛燃情夏夜社会08-26