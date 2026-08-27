温州发布 2026-08-27 22:59:00

8月27日下午及晚上，市委市政府多次召开视频会议，连续调度第18号台风“沙德尔”防御应对工作。省委常委、市委书记张振丰在会上强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和对西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害作出的重要指示精神，按照省委、省政府部署要求，坚持人民至上、生命至上，做到思想更重视、准备更充分、措施更硬实、工作面更宽、力量投入更大，把顶格防御措施落实落细落到位，确保实现“一个目标”、守牢“三条底线”。

8月27日下午及晚上，市委市政府多次召开视频会议，连续调度第18号台风“沙德尔”防御应对工作。省委常委、市委书记张振丰在会上强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和对西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害作出的重要指示精神，按照省委、省政府部署要求，坚持人民至上、生命至上，做到思想更重视、准备更充分、措施更硬实、工作面更宽、力量投入更大，把顶格防御措施落实落细落到位，确保实现“一个目标”、守牢“三条底线”。

张振丰指出，台风“沙德尔”路径直逼温州、移动速度放缓，加之前期持续强降雨致山体含水量饱和，极端风险交织叠加，防御形势格外严峻。全市上下要打起十二分精神，把风险挑战估计得更充分一些、把防御措施落实得更扎实一些，以饱满精神状态、高度负责态度、务实细致作风筑牢防台屏障，全力守护人民群众生命财产安全。

张振丰强调，人员转移要再核实、再到位，全面梳理清单内风险区域、偏远零散风险点位、山体含水量饱和区域、海上水上、农业设施、建设工地等重点，刚性落实“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”要求，迅速有序转移人员，对不托底、不放心区域坚决扩面转移，同时加强养老院等特殊场所和临时经营性区域人员安全保障，全力确保万无一失。重点部位要再盯牢、再防控，立足风暴潮、海水倒灌、江河涨水、城市内涝险情，强化系统布防，动态巡查风险，高标落实海河沿线防倒灌、防溢洪措施，加强水库河网“一盘棋”统筹调度，提前预泄腾库、预排河网、预降水位，做好城镇低洼易涝点位防灾排水准备，把致灾风险和损失降到最低。查漏补缺要再深入、再细致，紧盯涉海涉渔、地质灾害、城区防风、电力设施、道路交通、避灾安置点等重点领域风险，动态排查处置隐患动态，梯次落实“五停”管控措施，及时夯实薄弱环节，密切关注新增隐患，做到排查不留盲区、处置迅速到位。条块联动要再主动、再加强，层层压实防台责任，加强值班值守和应急备战，预置前置抢险救援力量，按照“两直一白”要求滚动推送台风动态和避险提示引导群众强化防范意识、参与群防群治，干群同心打好防汛防台大仗硬仗。

市委副书记、市长张文杰在主持时要求，要进一步查补短板，确保布防严密、措施到位、预案完备；要进一步分析甄别，坚持因地制宜，准确识变应变，动态管控风险；要进一步盯紧看牢，密切关注雨情、风情和水位、潮位变化带来的影响，切实做到精准施策、科学调度；要进一步统筹应对，科学调配人员力量、物资装备，强化协同配合、高效联动，形成防汛防台强大合力。

市领导王军、陈应许、李宁、崔波参加会议。

来 源：温州发布

原标题： 市委市政府连续调度台风“沙德尔”防御应对工作

记者：郑序 林岳 刘伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com