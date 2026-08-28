温州日报 2026-08-28 09:41:19

龙湾区海城街道东门村的眠牛山公园山顶上就有这样一座碑。石碑正面写着“温州台风登陆处”，背后则记录了在此登陆的3次台风

“温州台风登陆处”纪念碑。陈圆圆 摄

你见过台风纪念碑吗？

龙湾区海城街道东门村的眠牛山公园山顶上就有这样一座碑。石碑正面写着“温州台风登陆处”，背后则记录了在此登陆的3次台风：8707台风“力士”、9417强台风“弗雷特”以及0421热带风暴“海马”。其中“弗雷特”台风在温造成受灾人数275万人，死亡1123人，受淹农田14.1万公顷，总经济损失105亿元，是很多老辈人记忆中的噩梦。

都是14级台风、都是在农历中元节天文大潮期间登陆……此次来袭的“沙德尔”让不少东门村村民想起1994年的“弗雷特”。村民叶挺焕回忆说，当年他还只有20多岁，当天入夜还只担心狂风吹倒房屋，但到半夜却遇到了更糟的情况——海水倒灌，整村的房屋都被淹了。全村的村民只能缩在牛眠山顶一座小庙中等待救援……

“你能想象吗？这片景观当年都是大海。”东门村党总支书记、村委会主任何建宽指着纪念碑前方说。视野所及，是宽敞的公路、S2线海城站、高端的楼盘以及更远处的瓯飞工程，“有了瓯飞工程一期、二期、三期的层层防护，我们再也不用担心海水倒灌了。”

何建宽告诉记者，东门村持续重建、更新建筑，村民们不仅加固了各自的住房，甚至还于2022年自发集资将眠牛山修建一新变做货真价实的“公园山”。此次抗击台风“沙德尔”，东门村的工作重点依然是“防淹”——重点转移农田附近以及相对低洼地带的住户。

“遇到有抵触心理的老人，我们就说，‘都是中元节趁着大潮来的，这次台风跟1994年台风有得一比’，他们顿时就配合了。”何建宽说。

在海城街道，防台抗灾的记忆不仅镌刻在本地人的血脉中，也让抗台避灾意识植入了许多新温州人的习惯之中。在当地海城一小的避灾点，数十位中交二航局二工段的工人正在休憩。一位叫彭道明的工人对记者说，他随工程去过许多地方，但如何抗台则是最近三年在温州学到的，“只要有台风预警升级，我们就快速停工到这里来避险。”

来 源：温州日报

原标题： 龙湾眠牛山上有座“台风纪念碑” 见证“海城抗台”今与昔

记者 李显 陈圆圆 龙湾融媒记者 余平

本文转自：温州新闻网 66wz.com