温州日报 2026-08-28 09:59:53

温州网讯 8月27日下午，台风“沙德尔”正步步逼近，预测最大可能在平阳至温岭一带登陆，沿海风力可达12-14级，恰逢天文大潮，风、雨、浪、潮“四碰头”。

平阳海西镇西湾社区一场1886人的转移正在有序推进。“8个村有7个村要整村转移，我们抗台都抗出经验了。”在现场指挥人员转移的海西镇应急消防站副站长杨寿教，语气里没有慌乱，只有熟练。

“2分钟预报72小时”的数字天眼

鳌江流域洪水陡涨陡落，工程调度复杂，传统模式下预报作业动辄数小时。平阳以数字变革为引擎，打造了鳌江流域预报调度一体化平台。

应急、气象、水利等12个部门数据壁垒被打通，归集百万量级数据要素，实现“气象预报—洪水预报—工程调度—风险研判—风险提示—信息反馈”全链条闭环管理。8月27日下午，在平阳县鳌江流域水利工程管理中心，各卡点关键数据在大屏幕上不断闪烁更新……

平阳县水旱灾防御中心工作人员告诉记者：“鳌江预报调度一体化系统根据气象预报，预测流域各水库、重要河道节点、潮位等未来变化，研判流域区域内风险点。尤其是对平阳南湖分洪工程开启、关闭时刻的科学研判以及潮位的预报等，为鳌江流域防汛调度决策提供科学依据。”

正是基于这套数据底板，平台自主研发全过程耦合模型，将洪水预报作业时间从传统数小时缩短至2分钟，预见期延长至72小时。

此前，工程调度组专家们利用平阳九龙平台预报调度一体化系统，提前模拟顺溪水库调度方案和南湖分洪工程的泄洪方案，自动生成洪水预报100余个、调度方案50余套。

“1106”体系撑起的制度底牌

西湾村1886人的转移，只是平阳防汛防台人员转移方案的一个缩影。

平阳依托省里的1833体系，创新提出了“1106”人员转移安置体系——1套县乡转移安置指挥系统，10类必须转移人员及1类兜底人员，确保6个安全目标。

全县“四个梯度”计划转移101297人，设立避灾安置场所340个，可安置81696人。转移按响应等级梯次推进：海上防台响应启动后，渔船归港、南麂岛游客撤离；三级响应启动，特殊人群提前转移；二级响应启动，赋码人员全部转移；一级响应启动，扩面人员转移；极端情况下，整村整片区转移。

严格落实“十必转”范围——沿溪沿山临崖、小流域山洪防御村落、地质灾害风险区、危旧房、低洼易涝区、工地工棚、海上养殖、工矿危化企业、养老机构宗教场所、沿海临江区域，确保应转尽转、不漏一人。人员安全返回同样有章可循：坚持“先评估、后返回”和“三不回”原则，按“三个梯次”有序组织返回。

三条防线的协同作战

8月27日，在平阳县防指中心，工作人员向记者现场演示了平阳无人机云平台——轻点屏幕，即可实现一键起飞、自动巡逻，实时画面同步传回指挥大屏。“目前全县16个乡镇实现了无人机全覆盖，一段4公里的河道利用无人机巡查只需要15分钟，效率极高。”平阳县应急管理局一位负责人表示。

陆上，平阳公安开启“空地屏立体化、双语全覆盖”防台宣传模式。警车、警用摩托车组建流动宣传队伍，创新采用“普通话+平阳方言”双语播报，循环播放台风避险提示。辖区LED电子屏滚动播放台风预警信息，商圈、路口、社区出入口24小时推送防风避险知识，让安全提示时刻在线。

海上，南麂岛是前沿。8月22日，平阳第一时间启动游客疏散，1669名在岛游客全部安全离岛。南麂镇通过“定人联船”逐一通知纳管船舶归港避风，224艘纳管船舶全部归港，374个养殖网箱加固到位，116名赋码养殖人员全部撤离上岸。

来 源：温州日报

原标题： 防御台风，平阳这样“密织网”

记者 黄伟 潘圆

本文转自：温州新闻网 66wz.com