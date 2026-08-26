温州发布 2026-08-26 20:59:40

8月26日18时57分，市气象台将市区台风蓝色预警信号升级为台风黄色预警信号。受今年第18号台风“沙德尔”影响，27日夜里起市区所有街镇阴有中到大雨。

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原标题： 温州发布台风黄色预警信号！

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