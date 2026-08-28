温度新闻 2026-08-28 09:59:54

短短一个半月，台风“巴威”“白海豚”“沙德尔”，接踵而至，以前所未见的风雨强度，车轮战般考验这个高山“留守老人”村。几乎连轴转的陈兵龙、陈杰父子，和其他留守的村干部一道，在一次次转移安置工作中，完成着对村民“守家”的承诺。

温州网讯 8月27日晚8点，永嘉县岩坦镇，海拔600米的南正村。95岁的陈时火和91岁的李春英夫妇，在村干部的搀扶下，登上了转移的车辆。

这是村里最后一对转移的村民。村干部一天五次登门，终于成功“劝离”老人。

村党支部书记陈杰，和父亲、村网格员陈兵龙，在村里奔走了一天，终于可以回到村委会办公室，歇一下。

短短一个半月，台风“巴威”“白海豚”“沙德尔”，接踵而至，以前所未见的风雨强度，车轮战般考验这个高山“留守老人”村。

几乎连轴转的陈兵龙、陈杰父子，和其他留守的村干部一道，在一次次转移安置工作中，完成着对村民“守家”的承诺。

“家里养的鸡羊，是他们舍不掉的生计”

8月27日下午，低保户陈妙分、徐连英夫妇，将在外吃草的十几只羊赶回圈里，拴好。就收拾起行囊，配合村里的安排到相邻的林坑村安置点避灾。

村里安排了专门的志愿者，在他们离家安置期间，帮助喂养照看这些羊。

83岁的村民陈金夫，说起自己养的牲畜，如数家珍。“27只兔子，十几只鸡，十几只鸭。兔子卖钱，鸡鸭年节送给外地的孩子们、亲戚们吃。”

陈兵龙说，一只羊可以卖一千多块钱。像陈妙分夫妻，是低保户，十几年前靠镇村帮扶送的一只种羊，慢慢养到现在常年有十几只羊。村里的老人没有什么其他收入，这些鸡鸭羊兔，就是家家户户最金贵的牵挂，是他们的生计。只有照顾好它们，村民们才能安心离去。

“家里没人照看，他们在安置点睡不安”

村民陈金宝，在去安置点之前，将家里的钥匙交到村支书陈杰手里。

台风“巴威”时，他家隔壁的一棵板栗树，在狂风暴雨的裹挟下，大量落叶堵住了他家楼顶的地漏，导致积水渗漏，楼下被淹。陈杰他们知道情况后，在台风“白海豚”来袭时，主动提前要了他家的钥匙，风雨夜，待风雨小点时，摸到他家的楼顶清理落叶，减小损失。

台风转移安置前，将家里的钥匙交到陈杰等村干部手里，已成为不少村民的“习惯”。

南正村地处雁荡山脉，紧邻台州黄岩。“巴威”“白海豚”均从台州玉环登陆，扫过雁荡山，南正村暴雨如注。“巴威”时，全村12处塌方。“白海豚”时，村里7户人家屋顶雨棚被掀翻。

全村不到200常住人口，136人是60岁以上的老人。老人更牵挂家的安危。

陈杰说，我们十几位镇驻村干部、村干部、志愿者，每次台风都会在村委会留守、巡视。有人帮忙看家，村民们在安置点更安心，也才更愿意配合我们的转移工作。

“防台既是责任，也因此与村民更亲近”

陈兵龙54岁，当了六七年的网格员，对村里最熟悉。1994年出生的陈杰刚满32岁，今年1月担任村党支部书记。仅仅过去半年，这位年轻的村支书，就迎来了三次台风的“大考”。

父子俩，一个和镇驻村干部刘衍领、黄一丹一道，带领村干部开展各项防台工作。一个根据网格负责排摸造册、登记、清点人数。两父子，挨家挨户，作动员，做工作，并肩作战。

台风“巴威”，是南正村近几十年来第一次开展全村转移。村干部们连夜开展，夙夜巡视，5天只睡了不到20个小时。台风“白海豚”，村民们更加配合，工作越来越好做。

在陈杰、陈兵龙父子看来，村民们大多理解配合。闹情绪的，主要是三种情况：一是行动不便的，自己怕麻烦，也怕麻烦别人。如两位耄耋老人陈时火、李春英夫妇，前两次台风都非常配合，这次是因为腿脚不便严重了，思想才起了反复。第二种是放心不下家里的牲畜，第三种是放心不下房子。

陈杰说：“我们把工作做得细一点，解决他们的困难，帮他们守好家。防台不仅是干部的责任，也因此和村民越走越亲近。”

来 源：温度新闻

原标题： 避灾转移了，家怎么办？

记者 刘曜 钱睿璇 郑特

本文转自：温州新闻网 66wz.com