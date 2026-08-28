“00后”当起“寝室长”，把山区老人的台风天过成了“度假”

潮新闻客户端 2026-08-28 09:30:16

为了方便照顾老人，安置点里每个房间还配了1名寝室长。这是瑞安市芳庄乡为了拉近干部与转移群众关系，推出的“寝室长”制度。

8月27日下午，台风“沙德尔”步步紧逼，瑞安市芳庄乡避灾安置点里，凉丝丝的空调风裹着戏曲声飘在走廊，暖黄的灯光落在墙边铺得齐整的防滑垫上。刚参加工作才8个月的“00后”乡干部张润喆在302寝室里，老练地给老人按摩。她的口袋里，还揣着份信息卡：高血压，实时关注；口味，偏淡。

眼前，这个扎着马尾的小姑娘，是避灾安置点里三楼的带头“大姐”，也是301到305的总寝室长。为了方便照顾老人，安置点里每个房间还配了1名寝室长。这是瑞安市芳庄乡为了拉近干部与转移群众关系，推出的“寝室长”制度。

“00后”寝室长张润喆给老人送饭陪餐。通讯员 孙伟芳 摄

芳庄乡藏在瑞安西部，全乡8个村大多是留守故土的高龄老人。往年遇上台风转移，山路难走、老人腿脚不便，一直是防台防汛的难题。今年这道题，芳庄乡却答得越来越顺。“从台风‘巴威’到‘白海豚’，我们转移效率越来越高，这次‘沙德尔’来临，我们半天时间就完成了千名群众转移，其中有143人被安置在芳庄乡学校。”芳庄乡党委书记杨百合靠在走廊的墙边翻着转移台账：8月26日晚上6点，提前完成转移！“山区夜里摸黑转移老人太危险。”杨百合语气坚定地说，“我们敢提前，底气是大家伙点滴付出攒下来的群众信任。”

这份信任哪里来？“00后”寝室长张润喆指着转移台账说：“喏，78岁的三川村村民林步兴和老伴黄銮妹，昨天下午4点扒了晚饭，早早坐在村办公楼门口，等着转移的干部来接。”按照林步兴的话说，“上次在安置点待着比家里还舒心，你们不来接，我都要自己往点上走咯。”

年轻的寝室长们给安置群众送饭。尤建明 摄

在芳庄乡学校这个乡级避灾安置点里，老人们的一天被安排得满当当，半点儿都不闷。天刚亮，年轻的寝室长就陪着大伙在走廊里做早操，桌上摆着温好的八宝粥和软蛋糕；上午时分，小课桌旁热热闹闹，彩纸折成的小挂件，成了老人拉家常攒外快的手工活；中午，打饭不着急，饭菜太烫不适合给老人吃；下午，活动室里请来了“三句半”节目表演；傍晚时分，老人边吃饭边听着防台防汛新闻广播。

夜里，空调温度被悄悄地调高了些许。“比年轻人习惯的温度高两度，就怕老人吹凉了关节疼。”张润喆说，这些经验都是以前照顾自己爷爷奶奶时学会的。作为总寝室长，张润喆对转移群众的情况和诉求都要门儿清。三川村19个转移老人的健康状况、生活习惯、性格脾气，她闭着眼都能说出来。她让寝室长们都穿上红马甲，老人抬抬手就能找到求助的人，夜里每两个小时逐间巡一次房，就怕老人起夜摔着。

寝室长们给转移群众打饭，老人的口味她们都清楚。尤建明 摄

然而，突发状况也是免不了的。27日凌晨4点，百岁老人陈钗娒翻来覆去睡不着。巡房的张润喆，一眼瞧见了不对，摸额头的时候老人已经头晕得直晃。驻点的“95后”全科医生朱成亨很快赶来。一测，心率飙到了125次/分，血压173/87。在吴婷婷、陈丹、林小华、王锡瑞等人帮扶下，喂了降压药，并守在床边观察。凌晨5点多，老人的心率稳稳落到82，大家悬着的心才放下来。“老人在安置点，身边除了我们，就没有亲人了。”张润喆说，我们这些同吃同住的寝室长，都是转移群众的家人。

张润喆整天楼上楼下跑的身影，被住在306的80岁老人王正浦看在了眼里。这位当过退伍军人、教了30多年书的老党员，怕小姑娘几个连轴转忙不过来，主动拉着她的手请缨：“我身子骨硬朗，也熟大伙的脾气，306的寝室长我来当！”就这么着，老党员带起了老人志愿者，领着大伙一起维护寝室卫生、拉着邻居出来活动，一下子就掀起了“老人带老人”的热乎氛围，整个安置点里你帮我递水杯、我帮你整理床单，比家里的大院还热闹。

“好多人说我们守着一群高龄老人，太担风险了，我们从来没想过怕担责就缩手。”芳庄乡党委书记杨百合看着走廊里跳广场舞的队伍笑着说，这些“95后”、“00后”的年轻干部，本来是爸妈眼里的孩子，穿上红马甲就成了老人们最靠得住的晚辈——张润喆把自己解压用的广场舞教给了大伙，红马甲的身影在灯光里晃来晃去，老人们踩着拍子笑得脸上的皱纹都舒展开，拉着身边的干部念叨：“哪用担心台风天呀，我们在这儿，比自己家还舒心。”

来 源：潮新闻客户端

原标题： 00后当起“寝室长”，把山区老人的台风天过成了“度假”

记者 尤建明

本文转自：温州新闻网 66wz.com