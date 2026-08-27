潮新闻 2026-08-27 14:42:00

刚刚，浙江省发出今年第3号指挥长令。具体内容如下：

今年第18号台风“沙德尔”正快速逼近我省，防汛防台形势严峻复杂。为深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，全面落实国家防总和省委、省政府工作部署，按照“从最坏处着眼、做到顶格防御、打足提前量”和“沉下去、转到位、停下来、调控好、管得牢、氛围浓”具体要求，做到思想要更重视、准备要更充分、措施要更硬实、工作面要更宽、力量投入要更大，坚决守住“三条底线”，确保实现“不死人、少伤人、少损失”目标。现命令如下。

一、高效运行指挥体系

各地要把防御台风“沙德尔”作为当前最紧迫的任务，树牢底线思维、极限思维，坚决克服麻痹思想、松劲心态，发扬连续作战精神，迅速进入决战状态。要进一步强化党政同责、一岗双责，严格落实包保责任制，相关责任人迅速到岗到位，坚持主要领导亲自部署、靠前指挥，分管领导到岗到位、带班值守，做到一级抓一级、层层抓落实。各级防指要迅速激活“1833”指挥体系，全天候实体化高效运转，确保指挥有力、调度有序、不打乱仗。

二、加密加频预报预警

坚持“早报、快报、多报”，密切关注台风走势以及雨情、水情等变化，动态发布预报信息，加强短临突发天气预报，提高预报精准度和前瞻性。宁波、温州、嘉兴、舟山、台州等沿海市和丽水、金华等重点地区要加密会商研判频次，坚持以预报预警为令，因时因势动态调整响应等级，重点防范强降雨带来的山洪、泥石流和地质灾害等风险。水利、海洋、自然资源等部门要加强小流域山洪、山体滑坡、地质灾害等专题预报，尽快尽早预判，为基层应对留足时间。

三、提前精准调度水库河网

各地要坚持全省“一盘棋”，落实“早动、快动、小动”工作机制，统筹运用“拦、分、蓄、滞、排”措施，科学调控水库河网水位，超汛限水库全部降至汛限水位以下。浙南等重点地区以及瓯江、椒江等重点流域要派专人负责，做细方案预案，各类水利工程管理责任人全部在岗在位，强化水位动态调度和堤防巡查巡检，确保江河湖库安澜。加强对病险水库山塘的巡查值守，逐一落实放空措施，坚决避免垮坝溃堤，守牢安全底线。

四、全面细致排查风险隐患

沿海地区要严格落实全域清海“五个全部”要求，确保“船进港、人上岸”，强化巡查管控，严防人员擅自留守，严防船舶走锚、断缆、碰撞等风险，严禁船舶擅自出海，确保海上绝对安全。各地要全面排查小流域山洪、泥石流、地质灾害等风险区，以及开荒垦植的茶山竹园、切坡建房等重点部位，提前做好避险和加固等措施，严密防范多轮强降雨带来的山洪、泥石流等次生灾害。紧盯桥梁、地铁、隧道、下穿式立交、地下空间等重点部位，针对性做好易积水点位整治，提前预置排涝装备设备，防止城市大面积长时间积水。一旦风情、雨情达到设定阈值，以县为单位，相机果断采取“五停”措施，决不能打折扣。

五、坚决果断转移群众

各地要刚性落实“三提前”“三必须”要求，全面激活基层防汛防台应急小单元，发挥好乡镇、村社干部“一线指挥官”作用，该到村的必须到村、该到户的必须到户，该转移的必须转移，遇到突发情况当机立断，把风险隐患化解在萌芽状态。抢抓白天关键窗口期，完成高风险及吃不准区域人员全面扩面转移，特别是温州、台州、丽水和金华南部地区要进行再排查、再确认，确保养老院、独居老人、老弱病残孕等特殊群体全部转移到位，其他受台风影响的市县在台风影响前12小时全部转移到位。要强化滨海景区安全管控，严防人员擅自靠近危险区域，必要时可以采取“硬管控”措施。做好转移安置点服务保障，干部与群众同吃同住同转移，风险最终解除后才能安全有序返回。

六、全面动员让社会面紧起来

各地要组织主流媒体和新媒体平台，加强权威发声，讲清楚台风路径变化、影响危害和防御避险知识，引导群众提升自我防护意识，在台风登陆前后减少外出、有效避险。针对外来游客、务工人员等重点群体，要进一步强化宣传教育，坚决防止人员涉足危险区域。加强舆论引导管控，坚决打击造谣传谣行为，为防台工作创造良好舆论环境。

七、抓紧做好应急救援准备

各地要对各类防汛防台物资和抢险装备进行再检查、再确认、再补充，把排涝泵车、卫星电话、发电机等“三大件”预置到一线，确保冲锋舟、救生衣、沙袋、照明设备等物资及时到位，确保各个避灾安置点足额储备72小时基本生活物资。统筹调度省、市、县三级综合救援、专业救援、社会救援“三支队伍”，前置布防到重点地区、关键部位，确保关键时刻能第一时间出动处置。对来不及修复的水毁工程和道路塌方区域，要加强力量调配，做好人员引导管控工作，确保安全。

来 源：潮新闻

原标题： 浙江省发出今年第3号指挥长令

记者 吉文磊 郑亚丽

本文转自：温州新闻网 66wz.com